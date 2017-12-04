04.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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04.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


04.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
04.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2017-12-04 Saat: 09:55:58
Anasayfa Altın&Döviz 04.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Düşüş yönlü hareketler ile geçtiğimiz haftayı sonlandıran dolar kuru yeni haftaya yukarı yönlü başladı. İlk işlemler 3,9260 liradan gerçekleşti.

Geçtiğimiz hafta özellikle Amerika’da gerçekleşen Flynn davası nedeni ile dünya genelinde değer kaybeden dolar kurunda bu hafta da önemli gelişmelerin takip edileceği biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın FBI tarafından gerçekleştirilen soruşturmanın gerçekleri yansıtmadığı yönündeki açıklamalarının ardından dolardaki düşüş hızlanmış ve ABD açısından yeni bir döneme mi giriliyor şeklinde düşünceler oluşmaya başlamıştı. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn Rusya ile yaptığı görüşmeleri itiraf etmiş ve seçimlerde Trump’ın kazanmasının ardında Rusya mı vardı sorusunu yeniden akıllara getirmişti.

Türkiye açısından ise yine önemli gelişmeler söz konusu. ABD’de devam eden bir diğer dava Türkiye’yi oldukça yakından ilgilendiriyor. Reza Zarrab’ın Türkiye’nin İran ambargosunun delinmesi aşamasında gerçekleştirdiği eylemlerini itiraf eden Zarrab hem iç hem de dış politikada önemli sonuçların yaşanmasına neden olabilir. Bugün de ifade vermeye devam edecek olan Zarrab özellikle bazı dönem bakanlarının aldıkları rüşvetleri açığa vurması ile dikkat çekmişti.

İç piyasada ekonomiyi ilgilendiren en önemli gelişme ise bugün açıklanacak Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi. Reuters tarafından yapılan bir ankete göre Kasım ayında TÜFE’nin yüzde 1,2 artması bekleniyor.

Dolar Ne Kadar?

Geçen hafta 3,9139’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,9260 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Geçen hafta 4,6553 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6786’dan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,1866 seviyesine inmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor. Sanal para birimi yüzde 4,75 artarak 11417 dolara yükseldi.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz haftayı 103884 puandan kapatan BIST100 Endeksi, güne %0,41 düşüş ile 103559 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın haftaya 161,68 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

264,35 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

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