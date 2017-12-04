2018’te En Büyük Risk Yüksek Faiz Oranları
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2018’te En Büyük Risk Yüksek Faiz Oranları


2018’te En Büyük Risk Yüksek Faiz Oranları
2018’te En Büyük Risk Yüksek Faiz Oranları Hatice Demir - Tarih: 2017-12-04 Saat: 10:13:43
Anasayfa Eko Gündem 2018’te En Büyük Risk Yüksek Faiz Oranları

Dr. Vedat Mizrahi Türkiye açısından önümüzdeki yıla ait riskleri değerlendirdi.

Önümüzdeki yılda ülkemiz ekonomisi açısından en büyük risk faktörlerinin başında yüksek faiz beklentisinin geldiğini belirten Ünlü&Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Dr. Vedat Mizrahi, Fed’in ardından diğer ülkelerin merkez bankasının da faiz artırımına gideceğini ancak Türkiye’nin hali hazırda diğer ülkeler ile arasındaki enflasyon baskısının faizlerimize yukarı yönlü bir baskı oluşturacağını dile getirdi.

Faizlerin arttığı dönemlerde global likiditelerin azalacağına işaret eden Mizrahi, Türkiye’nin finanse etmesi gereken önemli miktarlarda cari açığı bulunduğunu ve likiditenin azalması durumunda kur açısından da riskler ile karşılaşabileceğimizi söyledi.

2018 Yılı Dolar Tahminimiz 4,15

Kuru etkileyen çok sayıda faktör olduğunu dile getiren Mizrahi bunun önceden hesaplanmasının çok da mümkün olmadığını söyleyerek finansal modelleme ile yaklaşık bir rakam oluşturduklarını ve bu rakamı da her geçen gün yeniden değerlendirmek zorunda kaldıklarını belirterek 2018 için şu an tahmin ettiklerini rakamın 4,15 lira olduğunu söyledi. Türkiye’nin enflasyon rakamlarının bu tahmin üzerinde çok fazla etkisi olduğunu dile getiren Mizrahi, düşük enflasyonun düşük kur sağlayacağını sözlerine ekledi.

Borsada Havacılık Sektörü Öne Çıkabilir

2018 yılı açısından tahminlerinde Borsa İstanbul’a da değinen Mizrahi BİST 100 endeksinde beklentilerinin 120 bin seviyesi olduğunu ifade etti. Endeksin olması gereken yerden aşağıda olduğunu söyleyen Direktör, önümüzdeki yıl borsada özellikle havacılık sektörünün ön plana çıkabileceğini belirtti. tüketim sektörlerinin de genel olarak başarılı olduğunu dile getiren yatırımcı enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda gıda ve perakende gibi sektörlerin daha iyi olacağını, faizin yüksek olduğu ve ek finansman gerektiren beyaz eşya, inşaat, otomotiv gibi alanların daha geride kalacağını vurguladı.

Ünlü&Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Dr. Vedat Mizrahi dolar kuru yüksek faiz
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