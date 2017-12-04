Kasım Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!

Tüketici fiyat endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı. Buna göre endeks değeri aylık bazda yüzde 1,49 arttı. Yıllık değişimse artış yönlü olarak yüzde 12,98 oldu.

Foreks anketine göre Kasım ayı TÜFE yüzde 1,17’lik artış kaydetti. Artış yıl bazında yüzde 12,62 oldu. Kasım ayı TÜFE (2003=100), Ekim ayına kıyasla yüzde 1,49 oranında arttı. 2016’nın son ayı baz alındığında artışın yüzde 11,16 olduğu gözlemlendi. Geçen yılın Kasım verileri dikkate alındığında ise artışın yüzde12,98 olduğu görüldü. Geçen son 12 aylık ortalama yüzde 10,87’lik artışa işaret etti.

Gıdadaki Aylık Artış Yüzde 2,11 Oldu

2017’nin Kasım ayı endeks sonuçlarında yer alan ana harcama gruplarından gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış yüzde 2,11 oranında açıklandı. Aynı ayda ulaştırma harcamaları yüzde 2,01’lik artış kaydetti. Mal ve hizmetlerdeki artış yüzde 1,84 olarak ölçüldü. Konuttaki artış yüzde 1,25’i buldu. Tüketici fiyat endeksinin ana harcama grupları arasında yer alan alkollü içecek ve tütün mamullerindeki artışsa yüzde 0,01’le en düşük artış gösteren grup olarak kayda geçti.

Sağlık Harcaması Giderleri Bir Yılda Yüzde 12,38 Arttı

Kasım ayına ilişkin TÜFE, 2016’nın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında gıda ve alkolsüz içecek gruplarındaki artış yüzde 15,78 olarak belirlendi. Mal ve hizmetler grubundaki bir yıllık değişim yüzde 13,39’luk artışa işaret etti. Ev eşyası grubundaki ürün fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,85 oranında arttı. Artışın yüksek olduğu diğer bir grupsa yüzde 12,38 ile sağlık harcamaları oldu.

Kasım ayı endeks değerlerinin belirlenmesinde 414 ürünün fiyatı araştırıldı. Buna göre 295 ürün fiyatı arttı, 47 ürünün fiyatı sabit kaldı, 72 adet ürünün fiyatıysa gerileme kaydetti.