Kasım Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!
Advert Advert Advert


Kasım Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!


Kasım Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!
Kasım Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-04 Saat: 10:47:03
Anasayfa Eko Gündem Kasım Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı!

Tüketici fiyat endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı. Buna göre endeks değeri aylık bazda yüzde 1,49 arttı. Yıllık değişimse artış yönlü olarak yüzde 12,98 oldu.

Tüketici fiyat endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı. Buna göre endeks değeri aylık bazda yüzde 1,49 arttı. Yıllık değişimse artış yönlü olarak yüzde 12,98 oldu.

Foreks anketine göre Kasım ayı TÜFE yüzde 1,17’lik artış kaydetti. Artış yıl bazında yüzde 12,62 oldu. Kasım ayı TÜFE (2003=100), Ekim ayına kıyasla yüzde 1,49 oranında arttı. 2016’nın son ayı baz alındığında artışın yüzde 11,16 olduğu gözlemlendi. Geçen yılın Kasım verileri dikkate alındığında ise artışın yüzde12,98 olduğu görüldü. Geçen son 12 aylık ortalama yüzde 10,87’lik artışa işaret etti.

Gıdadaki Aylık Artış Yüzde 2,11 Oldu

2017’nin Kasım ayı endeks sonuçlarında yer alan ana harcama gruplarından gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış yüzde 2,11 oranında açıklandı. Aynı ayda ulaştırma harcamaları yüzde 2,01’lik artış kaydetti. Mal ve hizmetlerdeki artış yüzde 1,84 olarak ölçüldü. Konuttaki artış yüzde 1,25’i buldu. Tüketici fiyat endeksinin ana harcama grupları arasında yer alan alkollü içecek ve tütün mamullerindeki artışsa yüzde 0,01’le en düşük artış gösteren grup olarak kayda geçti.

Sağlık Harcaması Giderleri Bir Yılda Yüzde 12,38 Arttı

Kasım ayına ilişkin TÜFE, 2016’nın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında gıda ve alkolsüz içecek gruplarındaki artış yüzde 15,78 olarak belirlendi. Mal ve hizmetler grubundaki bir yıllık değişim yüzde 13,39’luk artışa işaret etti. Ev eşyası grubundaki ürün fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,85 oranında arttı. Artışın yüksek olduğu diğer bir grupsa yüzde 12,38 ile sağlık harcamaları oldu.

Kasım ayı endeks değerlerinin belirlenmesinde 414 ürünün fiyatı araştırıldı. Buna göre 295 ürün fiyatı arttı, 47 ürünün fiyatı sabit kaldı, 72 adet ürünün fiyatıysa gerileme kaydetti.

kasım ayı enfalsyon tüfe tüketici fiyat endeksi yıllık enflasyon
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek