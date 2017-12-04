Şimşek Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi! Kalıcı Düşüş Başlayacak
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Şimşek Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi! Kalıcı Düşüş Başlayacak


Şimşek Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi! Kalıcı Düşüş Başlayacak
Şimşek Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi! Kalıcı Düşüş Başlayacak Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-04 Saat: 11:18:39
Anasayfa Eko Gündem Şimşek Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi! Kalıcı Düşüş Başlayacak

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, enflasyonun gıda fiyatlarından dolayı yükseldiğinin altını çizerek, “Enflasyon aralıktan itibaren kalıcı şekilde gerileme sürecine girecek” dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, enflasyonun gıda fiyatlarından dolayı yükseldiğinin altını çizerek, “Enflasyon aralıktan itibaren kalıcı şekilde gerileme sürecine girecek” dedi.

“Enflasyon Aralık Ayı İtibariyle Düşüşe Geçecek”

Kasım ayı enflasyonunun yüzde 1,2 oranında artması öngörülmüştü. Açıklanan rakamlarsa beklentinin üzerine çıktı ve yüzde 1,49’luk artışı gösterdi. yıllık rakamlar baz alındığında ise enflasyon yüzde 12,98 oranına kadar yükseldi. 2003 yılı temelli endeks değeri son zamanların en yüksek seviyesine tırmanmış oldu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, beklentinin üzerinde çıkan enflasyon sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Şimşek açıklamasında enflasyonun yüksek çıkmasında gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu, artışların oranın yüksek çıkmasını beraberinde getirdiğini, enflasyon oranlarının bu ay itibariyle düşüşe geçeceğini ve düşüşün kalıcı olacağını kaydetti.

“Gıda Fiyatları Aralık İtibariyle Düşecek”

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek enflasyonun oranlarının artmasını gıda fiyatlarına bağlayarak, “Kasım ayı yıl bazlı enflasyonun 1,08 değerlik artışında, 0,52 değerlik artışın işlenmemiş gıdalardan kaynaklandığını görüyoruz. Sebze ve meyve fiyatlarının kasım ayındaki yükselen hareketlerinin altında mevsimsel faktörler yatıyor. Bu faktörlerin etkisi ise kalıcı olmayacak. Söz konusu etki Aralık ayıyla birlikte tam tersine dönecek ve gıda fiyatları gerileme sürecine girecek” dedi.

Gıda enflasyonuna çözüm üretmek için Gıda Komitesinin çalışma halinde olduğunu aktaran Şimşek, “Gıda Komitesi gıda fiyatlarının artış yönlü hareketine kalıcı çözümler üretmeye çalışıyor. Bu kapsamda hükümet olarak da bazı önlemler alındı ve alınmaya da devam edecek. Beklentimiz Aralık ayı itibariyle enflasyonun gerilemeye başlaması yönünde. Çalışmalarımız bu çerçevede sürerken, hükümet olarak elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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