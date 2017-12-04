Enflasyon Domates Fiyatlarını Vurdu! Artış Yüzde 45,29!

TÜİK Kasım ayında fiyatı en fazla artan gıdanın domates olduğunu belirledi. Fiyatı en çok düşen gıdayı ise karnabahar olarak açıkladı.

Kadın Kabanı Fiyatları Yüzde 17’den Fazla Arttı

TÜİK, yılın 11. ayına ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre domates fiyatı yüzde 45,29’luk artışla zam şampiyonu oldu. Kasım ayında en fazla fiyat artışı görülen ürünler arasında kabak ikinci sıranın sahibi oldu. Kabağın fiyatındaki artış yüzde 23,33 olarak belirlendi. Listenin ilk üçünde yer alan diğer bir ürünse kadın kabanı olarak kaydedildi. Kadın kabanı kasım ayındaki fiyat artışlarından yüzde 17,21 oranında nasibini aldı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada fiyat artışları şöyle sıralandı. Yünlü erkek kabanı fiyatı Kasımda yüzde 16,52 arttı. Gıda grubunda bulunan patlıcan fiyatı yüzde 14,30 oranında yükseldi. Salatalığın kilogram fiyatına gelen zam yüzde 13,42 oranında oldu. Aynı ayda yumurtanın fiyatı yüzde 12,77’lik artış kaydetti. Giyim grubunda bulunan kadın hırkası fiyatlarının yüzde 9,44 arttığını belirten TÜİK, çocuk bot fiyatlarının yüzde 8,72 arttığına dikkat çekti.

Kasım ayında fiyat artışlarının gıdada yoğunlaştığı görülürken patates fiyatındaki artış yüzde 8,45 olarak ölçüldü. Kışın vazgeçilmez baklagilleri arasında bulunan nohutta fiyat artışlarından etkilenerek, yüzde 8,05’lik zamma ev sahipliği yaptı. Kasım ayı içerisinde çocuk kazağı fiyatları yüzde 6,71 oranında artış yaşadı. Kabak çekirdeğine gelen zam yüzde 6,64’ü buldu. Bunların yanında erkek ceketi, mücevher, kömür, beyaz peynir ve pirinç fiyatı da en fazla artış yaşanan ürünlerden oldu.

Fiyattı Yüzde 20’ye Yakın Geriledi

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre 2017’nin Kasımında fiyatı en çok düşen ürün karnabahar oldu. Fiyattaki gerileme yüzde 19,95 olarak belirlendi. Portakalın fiyatı yüzde 19,24’lük düşüşle listenin ikinci sırasına yerleşti. Yurtiçi haftalık ve üzeri tur fiyatlarındaki gerileme yüzde 18,30 olarak ölçüldü. Fiyatları en fazla düşen ürünler sıralamasında kivi, ayva, pırasa, ıspanak, muz ve koyun eti de yer aldı.