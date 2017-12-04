Otomobil Pazarı Kasımda Yüzde 20 Daraldı

Kasım ayını kapsayan dönemde otomobil ile hafif ticari araç satışları düşüşe geçti. Satışlardaki kayıp, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,54 oldu. Düşüş ardından pazarın satış adeti 100 bin 859’a geriledi.

Pazardaki Daralma Yüzde 20,7

Otomobil ve ticari araç satışları 2016’nın Kasımında rekor denecek seviyede artmıştı. Satışların artmasını Özel Tüketim Vergisi ve kurdaki artış tetiklemiş, tüketiciler fiyat avantajı yakalayabilmek için alımlarını öne çekmişti. Gelişmeler ardından otomobil ve hafif ticari araç satışı patlamış, satışlarda gözlemlenen artış yüzde 45’i bulmuştu. Geçen yılın Kasım ayında satılan araç sayısı ise 122 bine kadar yükselmişti.

Tüm bunlar dikkate alındığında iki dönem arasındaki kaybın normal olduğu ifade edildi. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından hazırlanan raporda, otomobil satışlarını 2016’nın Kasım ayına göre yüzde 20,7 oranında düştüğü kaydedildi. Toplam satış adeti 75 bin 956’ya geriledi. ODD bir önceki yılın aynı ayında yapılan satışların 95 bin 783 adet olduğunu kayda almıştı. ODD’nin Kasım ayı raporunda hafif ticari araç satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,12 oranında düştüğü belirtildi. Toplam satış adeti 24 bin 903’te kaldı. 2016’nın kasımındaki hafif ticari araç satış adeti ise 26 bin 526 olarak kaydedilmişti.

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışı Toplamda 819 Bin 954 Adet Oldu

Otomobil ve ticari araç satışları Ocak –Kasım dönemleri baz alınarak incelendiğinde, bir önceki yıla kıyasla yaşanan daralma yüzde 2,6 oranını işaret etti. 2017’nin ilk 11 aylık diliminde toplamda satılan araç sayısı 819 bin 954 adet olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı döneminde otomobil ve ticari araç satış adeti ise 841 bin 808 adet olarak kayda geçmişti.

Hafif Ticari Araç Satışları Arttı

Otomobil satış verilerine göre 11 aylık dönemde toplamda 623 bin 65 adetlik satış yapıldı. Bu rakam bir önceki yılın satışlarına göre düşüşün yüzde 3,98 olduğunu gösterdi. 2016’nın ilk 11 ayında satılan otomobil adeti 648 bin 894 olarak kaydedilmişti. Aynı dönem baz alındığında hafif ticari araç pazarı yüzde 2,06 oranında büyüdü. Toplam satış 196 bin 889 adete ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki satışlar ise 192 bin 914 adette kalmıştı.