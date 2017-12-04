Şimdi De Cennet Elmasını Kuruttu! 20 Kadını İstihdam Etti
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Şimdi De Cennet Elmasını Kuruttu! 20 Kadını İstihdam Etti


Şimdi De Cennet Elmasını Kuruttu! 20 Kadını İstihdam Etti
Şimdi De Cennet Elmasını Kuruttu! 20 Kadını İstihdam Etti Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-04 Saat: 13:04:25
Anasayfa Eko Gündem Şimdi De Cennet Elmasını Kuruttu! 20 Kadını İstihdam Etti

Geçtiğimiz aylarda incir cipsi girişimiyle gündeme gelen Semra Ünal adlı girişimci, farklı bir ürünü kurutarak yeni bir başarıya imza attı. Ünal, bu cennet elmasını özel bir yöntemle kurutarak gelirini artırdı ve 20 kadına istihdam kapısı araladı.

Geçtiğimiz aylarda incir cipsi girişimiyle gündeme gelen Semra Ünal adlı girişimci, farklı bir ürünü kurutarak yeni bir başarıya imza attı. Ünal, bu cennet elmasını özel bir yöntemle kurutarak gelirini artırdı ve 20 kadına istihdam kapısı araladı.

Girişimci Ünal’ın Başarısı Cumhurbaşkanı’nın Da Dikkatini Çekmişti

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde inciri kurutarak cipse dönüştüren Semra Ünal başarısı ardından adından çok söz ettirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de ağırlanmıştı.

Girişimci Ünal şimdi ise cennet elmasının katma değerini yükseltecek bir girişim için harekete geçti. Ürünü özel bir yöntemle kurutan girişimci kadın, ilk etapta incir cipsi almaya gelen müşterilerine yeni ürününü denettirdi. Müşterilerinden olumlu tepkiler aldığını görünce, kurutulmuş cennet elmasını online pazara dahil etti.

41 yaşında olduğu öğrenilen Ünal’ın bu ürünle ilgili çalışmalara yaklaşık iki sene önce başladığı öğrenildi. Ünal yaptığı açıklamada incir cipsi üretimi nedeniyle, cennet elmasına gereken ağırlığı veremediğini, bu yıl ürün üzerindeki çalışmasını yoğunlaştırdığını ve güzel bir başarı yakaladığını aktardı. Kurutma işlemlerine geçen yıl başladıklarını ifade eden girişimci kadın, 2016 yılında bir ton kadar cennet elması kuruttuklarını; bu yılki miktarınsa 5 tonu bulduğunu belirtti. Üretimi 20 kadınla beraber yaptıklarının altını çizen Ünal, bir kilogramlık kuru cennet elmasının 4 kilogram taze üründen elde edildiğini söyledi.

Üretimin artmasının yeni istihdamları beraber getirdiğini dile getirerek, “Hem gelirimiz yükseldi hem de 20 kadın yeni işlerine başladı” dedi. Kuru cennet elması tadının hurma ile benzerliğine değinen Ünal, ürüne Türk Hurması adını verdiklerini, kuru cennet elmasına olan ilginin yüksek olduğunu, satışların artarak devam ettiğini de sözlerine ekledi. 

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