BIST 100 Endeksi Yeni Haftaya Artarak Başladı
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BIST 100 Endeksi Yeni Haftaya Artarak Başladı


BIST 100 Endeksi Yeni Haftaya Artarak Başladı
BIST 100 Endeksi Yeni Haftaya Artarak Başladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-04 Saat: 13:38:27
Anasayfa Borsa&Finans BIST 100 Endeksi Yeni Haftaya Artarak Başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0.20 değer artışı yaşayarak 103.350.58 puanla giriş yaptı.

Açılış saatlerinde BIST 100 endeksi 208.40 puan düşerken, bankacılık endeksi yüzde 0.27, holding endeksi yüzde 0.03 düşüş gözlemlendi. Sektör endeksleri içinde en çok artış yüzde 0.91 ile spor sektörü, en fazla düşüş ise 2.26’lık oranla gıda, içecek sektöründe görüldü. Cuma günü 103.000-104.000 bant aralığında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.41 değer kaybı yaşayarak haftayı 103.558.98 puanla sonlandırmıştı.

Enflasyon Verileri İzlenecek

Ekonomistler, 4 Arlık itibarıyla yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)’nin ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öncelikli olmak üzere izleneceğini bildirdi. Teknik olarak gözlemlendiğinde, BIST 100 endeksinin 101.500 seviyesi destek, 104.500 seviyesinin direnç konumunda olduğu ifade edildi.

Finans beklenti anketinde oylama yapan ekonomistler, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’nin yüzde 1.08 oranında yükseleceğini öngörmekte. Analistlerin Kasım ayı enflasyon düşüncelerinin ortalaması dikkate alındığında, (Yüzde 1.08) geçen ay yüzde 11.90 oranında gerçekleşmesi öngörülen senelik enflasyonun, yüzde 12.53'lere yükselmesi düşünülüyor. Sene sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11.04 olarak belirlendi.

ABD vergi reformuna dair pozitif etkilerin küresel piyasalar tarafından doları desteklemesi sayesinde yeni haftaya artarak giriş yapan dolar/TL, açılış saatlerinde yüzde 0.7 artarak 3.9410 seviyesinden işlem görmekte. Aynı saatlerde euro/TL yüzde 0.5 artarak 4.6780'den, sterlin/TL yüzde 0.6 artarak 5.3050'den işlem görmekte.

Ekonomistler, ABD vergi sisteminde önemli değişikliklerin olacağını düşünmesine sebep olan 1.5 trilyon dolar tutarındaki vergi tasarısının, Senato'nun yaptığı oylama sonucunda 49’a 51 oyla kabul edilmesiyle doların diğer para birimlerine karşın güçlendiğini bildirdi.

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