Konut Kredisi Kullandırımı Yüzde 65'e Düştü

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, başvuruda bulunan tüketicinin hiçbir sorununun olmamasına karşın ve problem yaşanmayacağı düşünülmesine rağmen eskiden yüzde 100 olan kredi verme oranının günümüzde yüzde 65 seviyelerine düştüğünü bildirdi. Aşa, kredi verilmesi uygun olan başvuruların 3'te 1’lik bölümünün ret cevabı aldığına işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in elde etmiş olduğu veriler dahilinde, Türkiye genelindeki ipotekli konut satışlarının ekim ayında, 2016 senesinin aynı sürecine oranla yüzde 19.8 oranında azalarak 38 bin 593 kişiye düştü. Geçtiğimiz senenin ekim ayında yüzde 36.9 oranında olan toplam konut satışları arasında ipotekli satışların payı da 2017 senesinin aynı sürecinde yüzde 31.4 ile sınırlı kaldı. Gayrimenkul sektöründe çalışmalar yapan uzmanlar, bahsedilen düşüşlerde etkili olan nedenleri banka kredi faizlerinin artması ve vatandaşın konut kredi başvurularının ret cevabı alması olarak açıkladı.

Eskiden İncelenmeyen Unsurlar Da İnceleniyor

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, bankaların son zamanlarda kredi verme konusunda çok hassas yaklaştığını ifade etti. Bankalarda görevli günümüzdeki değerleme uzmanlarının acil satış değeri olarak belirtilen fiyat üstünden kredi verdiğini, bu nedenle ev almak isteyen vatandaşın konut kredilerini istediği tutarda bankalardan alamadığını anlattı.

Bankaların kredi kullandırırken, en çok da 2010-2015 seneleri arasında esnek davrandığını, son 2 senedir ise kredi kullandırımında daha hassas davrandıklarını belirten Aşa, bankaların eskiden incelemedikleri teknik konulara da artık baktığını söyledi. Başvuru yapan vatandaşın herhangi bir sorun olmamasına rağmen ve geri ödeme sorunlarının yaşanmayacağı düşünülmesine karşın eskiden yüzde 100 oranında olan kredi verme oranının günümüzde yüzde 65 seviyelerine düştüğüne dikkat çekti.