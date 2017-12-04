Yüksek Emlak Vergilerine Hükümet Müdahale Etti!
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Yüksek Emlak Vergilerine Hükümet Müdahale Etti!


Yüksek Emlak Vergilerine Hükümet Müdahale Etti!
Yüksek Emlak Vergilerine Hükümet Müdahale Etti! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-04 Saat: 14:37:04
Anasayfa Emlak Yüksek Emlak Vergilerine Hükümet Müdahale Etti!

Hükümet yüksek oranlı emlak vergilerine müdahale etme kararı aldı.

En çokta turistik bölgelerde yüzde 500 oranına kadar çıkan aşırı değerleme fiyatlarına, vatandaşı korumak için değerleme takip sistemi uygulaması getiriyor. Hükümet, aşırı yüksek emlak vergilerine karşı uygulama yürürlüğe soktu. 2018 senesinde uygulanacak değerleme takip sisteminde değer artışında yüzde 50 limiti aşan belediyelere fırsat verilmeyecek. Bazı yerleşim bölgelerinin ekonomik sebeplere uymayacak kadar vergi değeri talep ettiğini ifade eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, halkın mağduriyetini önlemek amacıyla bu vergilere müsaade etmeyeceklerini bildirdi. Hangi sebeple olursa olsun bir bölgenin metrekare değeri 2018 senesi için belirlenen değerin yüzde 50’sinden yüksek olmayacak.

Getirilen yeni uygulama sayesinde emlak vergisi için belediyelere daha az bedel belirleme fırsatı verildi. En fazla şikayet alınan bölgelerde, beldeler arası emlak vergilerinin arsında büyük farkların olup olmadığı da incelenecek. Emlak vergisine esas metrekare rayiç bedelleri takdir komisyonları tarafından belirlenerek belediyelere gönderiliyor. Komisyon kararları 2018 yılında ödenecek emlak vergilerini düzenlemeyi dikkate alarak belirleyecek.

Türkiye’nin her bölgesinden toplam 1.397 belediye yeni uygulamaya göre hareket edecek, 2018 sensine dair beyan dönemi çalışmaları devam ediyor. Değerini yüzde 50 geçen bölgeler, arsa ve arazi birim değerleri yüzde 50 artmış sayılacak. İlerleyen süreçte yüzde 50’lik sınırlandırma doğrultusunda oluşan değer, emlak vergisi değerini temel alan diğer vergi ve harçlar için de uygulanacak.

Vergi Mahkemelerine İtiraz Hakkı

Emlak vergisi olarak hesaplanmış, rayiç değere etki eden arsanın metrekare değerini komisyon belirleyecek. Komisyon bu değeri belediyelere belirtecek, konut, işyeri veya arsa metrekare toplamı ile banının inşaat maliyeti toplamı Emlak Vergisi matrahını oluşturacak. Belediyeler bu tutarı göz önünde bulundurarak emlak vergisini tahsil edecek. Kişi rayiç bedeli öğrendiği süreçten sonra itiraz ederek, vergi mahkemelerine dava açabilir.

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