Altın Haftaya Nasıl Giriş Yaptı? 4 Aralık Güncel Altın Fiyatları
Advert Advert Advert


Altın Haftaya Nasıl Giriş Yaptı? 4 Aralık Güncel Altın Fiyatları


Altın Haftaya Nasıl Giriş Yaptı? 4 Aralık Güncel Altın Fiyatları
Altın Haftaya Nasıl Giriş Yaptı? 4 Aralık Güncel Altın Fiyatları Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-04 Saat: 15:10:27
Anasayfa Altın&Döviz Altın Haftaya Nasıl Giriş Yaptı? 4 Aralık Güncel Altın Fiyatları

4 Aralık itibarıyla altın fiyatındaki güncellemeler. Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları dalgalı seyrini devam ettiriyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gramı 161.50 liradan satışa sunuluyor. Finans Analisti İslam Memiş, yurt dışında ve yurt içi piyasalarda doların değerinin yükselmesinin altının fiyatına da olumlu yansıdığını belirtti. Altının gramaj fiyatının 29 Kasım tarihinde 165.5 liraya çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördüğünü hatırlatan Memiş, altın fiyatındaki bu artışların artık düşüşe geçebileceğini söyledi. 165 lira seviyesinden fazla rakamların takip edilmesinin gerektiğini bildiren Memiş, altının gramaj fiyatı 165-170 lira bant aralığına girdiğine işaret etti. Memiş, altın fiyatındaki bu artışın kısa vadede 170 lira seviyesine kadar sürebileceğini ifade etti.

Altın Türk kültüründe takı olarak kullanımından öte bir yatırım aracı olarak nitelendiriliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da bu durumla doğru orantılı olarak sürüyor. Geçen hafta 164 liralık bant aralığını geçerek 165 lira limitini geçmeye çalışan altının gram fiyatı 24 ayar has altın için bu hafta 161 liraya ulaştı. Kapalıçarşı'da çeyrek altının fiyatı 265 liradan satışa sunulurken, Cumhuriyet Altını 1.085 liradan satılmakta.

ABD’deki Siyasi Belirsizlikler Olumlu Etki Bıraktı

Cuma günü genellikle alış yönünde olan altının gram fiyatı, önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.20 oranında artarak günü 161.1 liradan sonlandırdı. Gram altın, pazartesi gününe artarak giriş yapmasından sonra saat 13.30’dan sonra yüzde 0.2 değer kazanarak 161.4 lira seviyesinde sabitlendi. Aynı süreçte Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265, Cumhuriyet altını 1.085 liradan alıcı buluyor.

Asya piyasasında pazartesi gününe genellikle satış eğiliminde olan altının ons fiyatı ise Cuma günki kapanışına göre yüzde 0.5 değerini arttırdı ve 1.274.2 dolardan işlem görüyor. ABD'de siyasi belirsizliklerin çoğalmasının altın fiyatlarına iyi yönde etki göstereceğini öngören Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatı için 1.270 doların destek, 1.295 doların ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

Ons Altın Gram altın Çeyrek Altın Kapalıçarşı İslam Memiş
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek