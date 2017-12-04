Altın Haftaya Nasıl Giriş Yaptı? 4 Aralık Güncel Altın Fiyatları

Altın fiyatları dalgalı seyrini devam ettiriyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gramı 161.50 liradan satışa sunuluyor. Finans Analisti İslam Memiş, yurt dışında ve yurt içi piyasalarda doların değerinin yükselmesinin altının fiyatına da olumlu yansıdığını belirtti. Altının gramaj fiyatının 29 Kasım tarihinde 165.5 liraya çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördüğünü hatırlatan Memiş, altın fiyatındaki bu artışların artık düşüşe geçebileceğini söyledi. 165 lira seviyesinden fazla rakamların takip edilmesinin gerektiğini bildiren Memiş, altının gramaj fiyatı 165-170 lira bant aralığına girdiğine işaret etti. Memiş, altın fiyatındaki bu artışın kısa vadede 170 lira seviyesine kadar sürebileceğini ifade etti.

Altın Türk kültüründe takı olarak kullanımından öte bir yatırım aracı olarak nitelendiriliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da bu durumla doğru orantılı olarak sürüyor. Geçen hafta 164 liralık bant aralığını geçerek 165 lira limitini geçmeye çalışan altının gram fiyatı 24 ayar has altın için bu hafta 161 liraya ulaştı. Kapalıçarşı'da çeyrek altının fiyatı 265 liradan satışa sunulurken, Cumhuriyet Altını 1.085 liradan satılmakta.

ABD’deki Siyasi Belirsizlikler Olumlu Etki Bıraktı

Cuma günü genellikle alış yönünde olan altının gram fiyatı, önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.20 oranında artarak günü 161.1 liradan sonlandırdı. Gram altın, pazartesi gününe artarak giriş yapmasından sonra saat 13.30’dan sonra yüzde 0.2 değer kazanarak 161.4 lira seviyesinde sabitlendi. Aynı süreçte Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265, Cumhuriyet altını 1.085 liradan alıcı buluyor.

Asya piyasasında pazartesi gününe genellikle satış eğiliminde olan altının ons fiyatı ise Cuma günki kapanışına göre yüzde 0.5 değerini arttırdı ve 1.274.2 dolardan işlem görüyor. ABD'de siyasi belirsizliklerin çoğalmasının altın fiyatlarına iyi yönde etki göstereceğini öngören Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatı için 1.270 doların destek, 1.295 doların ise direnç konumunda olduğunu belirtti.