Gıda Fiyatlarındaki Artışa Engel Olunacak

Bakan Tüfenkci, gıda ürününün bozulmadan tüketiciye sunulması için koyulan ambalaj standartlarının uygunluk maliyetlerinin düşürülmesi adına teşvik mekanizması gibi bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Fiyat kontrolünün sağlanması adına ciddi paya sahip kooperatiflerin, iktisadi işletmelerine vergi muafiyeti tanıyan düzenlemenin torba yasada olduğunu bildiren Tüfenkci, son zamanlarda gündem konusu olan gümrüklerdeki ordino belgelerine dair de açıklamalarda bulundu. Gümrük idaresinin senelerdir ordino belgesi talep etmediklerini anlatan Tüfenkci, gümrüklerin elektronik altyapısına dair ihalelerin yapıldığını bildirdi. 2018 senesinden sonra gümrüklerde kağıtlı işlem döneminin sona erdiğini ifade etti.

Başarılı bir tarım ülkesi olarak belirtilen Türkiye’de, tarımdan elde edilen ürünlerin fiyatının enflasyon etkisini yok etmek adına yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Tüfenkci, Türkiye’nin gıda üretiminde sorun yaşamadığına fakat bu ürünlerin lojistiğinde sorunlar yaşandığını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in elde etmiş olduğu veriler dahilinde 2016 senesinde 30.3 milyon ton sebze, 19 milyon ton meyve üretildiğine değinen Tüfenkci, dünya üzerindeki sayılı üreticiler arasında bulunduğumuzu dile getirdi.

İlgili Bakanlıklarla Çalışmalar Yürütülüyor

Sebze ve meyvelerin yüzde 20 ila 25’lik bölümünün pazarlama evresinde ziyan olduğunu belirten Tüfenkci, bazı ürünlerde göre bu oranın yüzde 40’lara ulaşabildiğini söyledi. Türkiye’nin üretim alanında gösterdiği bu performansın pazarlama aşamasında da devam etmesi adına konu ile alakalı tüm bakanlıklarla beraber sebze ve meyve ticaretinin takibinin yapılması ve kayıt dışı üretimin azalması, toptancı hallerinin modernleştirilmesi, üreticilerin pazarlama evresinde etkin hale gelmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.