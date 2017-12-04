Fitch, S&P, Moody's Kredi Notu'nun Borsaya Etkileri

Bu üç kuruluş, ülkeleri ve ticari kuruluşları inceleyerek bir risk değerlendirmesi yaparlar. Bu değerlendirmelerin sonucunda da ortaya söz konusu devletin (kuruluşun) kredi notu çıkar. Kredi notları, ülkelerin aldıkları borçları ödeyebilme potansiyellerini gösterir.



Likit manada devasa varlıklara sahip olan fonlar, (varlık fonları, emeklilik fonları vb. ) bu notlarla yakından ilgilenirler. Büyük fonların bir çoğu bir ülkeye yatırım yapmadan önce yukarıda sayılmış kredi derecelendirme kuruluşlarından en az ikisinin o ülkeye "yatırım yapılabilir seviyede” notu vermesi şartını ararlar.

Sadece Norveç varlık fonunun büyüklüğünün sekiz yüz milyar doların üzerinde olduğunu düşündüğümüzde kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri kredi notunun önemini daha iyi anlarız.



Kredi notu borsamızı nasıl etkiliyor diye baktığımızda ilk bakışta şaşılabilecek bir durum söz konusu. Moody's 16 Mayıs 2013'de kredi notumuzu yatırım yapılabilir düzeye yükseltmişti böylece Türkiye, Fitch'in ardından ikinci yatırım yapılabilir seviye notunu da almış oluyordu.

Bu haberle birlikte 93.500 tarihi zirvesini gören borsamız, daha sonrasında gelen satışlarla düşüşe geçti. borsamızın bir daha bu seviyeyi görmesi için dört yıl beklemesi gerekti. Nisan 2017'de eski zirvesini test eden BİST, bu zirveyi de geçerek yazının yazıldığı Temmuz ayının sonunda 108.400 ile yeni bir rekor daha kırdı. Bu yükselişin hikayesi de yine kredi notu ile alakalı. 24 eylül 2016 günü Moody's Türkiye'nin kredi notunu Ba1 yani yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürdü. bu haber geldiğinde Yetmiş Dokuz Bin seviyelerinde olan borsamız haberin şokuyla Yetmiş Altı Binlere kadar gerilese de kayıplarını geri alması çok uzun sürmedi. Aralık ayında 72000 seviyelerinde dip gören borsamız, buradan başlattığı ralliyle rekor üzerine rekor kırdı



Kredi notu ülkeye nakit akışı için her ne kadar önemli olsa da borsanız örneğinde görüldüğü gibi yatırımcılar için tek geçer kriter değil. Notun düşmesine rağmen diğer etmenlerle etkilenen yatırımcılar, artan risk iştahlarıyla ülkemize yatırımlarını, her ne kadar sıcak para yatırımı olsa da, arttırmaktadırlar.