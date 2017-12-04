2018 Türkiye Ekonomisinde Düşük Büyüme Riski

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Direktörü olan Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Türkiye ekonomisi hakkında açıklamalarda bulunarak, 2018 senesi içerisinde Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük risk teşkil eden durumun düşük büyüme ihtimali olduğunu ifade etti.

Geçmiş dönemlerdeki krizler gibi bir kriz beklenmediğini belirten Gürsel, ekonominin yeterli miktarda istihdamın yaratılamayacağı bir noktaya gelme ihtimalinden bahsetti. 2017 senesinde öngörülmüş olan yüzde 6 oranındaki büyümeye, önümüzdeki sene ulaşmanın zor olduğundan bahseden Gürsel, 2018 senesinde ekonomik büyüme verisinin yüzde 4'ün altında kalabileceğini iddia etti.

Ekonomik Büyümeye Baskı Oluşursa İstihdam Azalabilir

Mali disiplin sebebiyle, 2017 senesinde verilmiş olan teşviklerin, 2018'de verilmeyecek olması, döviz kurundaki hareketlilik ve yüksek enflasyondan dolayı satın alma gücünün düşmesiyle özel tüketimde azalma yaşanacağını ve bu sebeplerden dolayı ekonomik büyüme üstünde baskı kurulacağını dile getiren Gürel, gerçekleşme ihtimali olan bu senaryonun yaşanması durumunda işsizlik oranlarında da artış görüleceğini aktardı.

Büyümenin bahsi geçen seviyelere inmesi halinde ekonominin yeterli miktarda istihdam sağlayamadığını vurgulayan Gürsel, işsizliğinde buna bağlı olarak arttığını dile getirdi.

2018'de Kriz Beklenmiyor

Ekonomi çevrelerinde krize doğru gidiliyor tarzında söylemlerin başladığını iddia eden Gürsel, bir kriz beklentisinin olmadığını dile getirdi. Türkiye'de krizin yaşanması için ciddi şokların gerçekleşmesi gerektiğini savunan Gürsel, bu şokların iktisat politikası sebebiyle oluşabileceğini fakat böyle bir durumu beklemediğini belirtti.

Gürsel yaşanabilecek diğer şokun ise siyasi şok olduğunu belirterek, Suriye'den de böyle bir ihtimal beklemediğini ifade etti. Gürsel bu durumun sebebi olarak ise Türkiye'nin İran ve Rusya'yla anlaşma sağlamasını gösterdi.