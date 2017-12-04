TESK'ten Uyarı: Süslü Paketlere Kanmayın!
Advert Advert Advert


TESK'ten Uyarı: Süslü Paketlere Kanmayın!


TESK'ten Uyarı: Süslü Paketlere Kanmayın!
TESK'ten Uyarı: Süslü Paketlere Kanmayın! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-04 Saat: 16:44:50
Anasayfa Eko Gündem TESK'ten Uyarı: Süslü Paketlere Kanmayın!

TESK Genel Başkanı Palandöken yılbaşı yaklaşırken, vatandaşlara yılbaşı hediyeleri konusunda uyarılarda bulundu.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Piyasalara yılbaşı zamanı sürülmeye çalışılan kaliteli olmayan ve sahte ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Palandöken, vatandaşların yeni yılda hediye paketi hazırlarken oldukça dikkatli olmaları gerektiğini savundu. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamasında, son zamanlarda piyasaya sürülmek için hazırlanmış olan, bandrolü bulunmayan bir çok alkollü içeceğinde ele geçirildiğini aktardı. 

Hediye sepetleri içerisine konulan ürünlerin dikkatli bir biçimde vatandaşlar tarafından incelenmesinin gerekli olduğunu belirten Palandöken, alınacak alkollü içeceklerin üzerinde de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait bandrolün olması gerektiğini dile getirdi. 

Sağlık Açısından Tehlike Arz Ediyor

Hediye paketleri içerisine koyulan çikolataların, kuruyemişlerin, şekerlemelerin ve buna benzer ürünlerin merdiven altı şeklinde tabir edilen ürünlerden olmaması için dikkatli davranılmasını belirten Palandöken, kaçak yollardan üretimi yapılan ürünlerin, hem esnafları mağdur konuma getirdiğinin hem de vatandaşların sağlığı açısından tehlike arz ettiğinin altını çizdi. 

Açıklamasında yılbaşı kutlamalarının yaklaştığını ve bundan dolayı piyasalara sahte mallar sürebilmek için bazı kesimlerin uğraştığını belirten Palandöken, vatandaşların süslü paketlere aldanarak, hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlıklarını riske atmamaları gerektiğini dile getirdi. 

Bu Ürünlerle Mücadele Edilmeli

Yetkililerin bu ürünleri satmaya çalışanlara göz açtırmamaları gerektiğini aktaran Palandöken, vatandaşlarında bu konuda alacakları ürünlerde kontrol sağlayarak yardımcı olmaları gerektiğini işaret etti. Yapılacak olan mücadelenin bir bütün halinde yapılması gerektiğini savunan Palandöken, bu tarz ürünlerle, insan sağlığına olan zararları ile vergi kaybına yol açması sebebiyle mücadele etmenin önemli olduğunu sözlerine ekledi. 

TESK yılbaşı uyarısı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Bendevi Palandöken yıl başı hediyesi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek