TESK'ten Uyarı: Süslü Paketlere Kanmayın!

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Piyasalara yılbaşı zamanı sürülmeye çalışılan kaliteli olmayan ve sahte ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Palandöken, vatandaşların yeni yılda hediye paketi hazırlarken oldukça dikkatli olmaları gerektiğini savundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamasında, son zamanlarda piyasaya sürülmek için hazırlanmış olan, bandrolü bulunmayan bir çok alkollü içeceğinde ele geçirildiğini aktardı.

Hediye sepetleri içerisine konulan ürünlerin dikkatli bir biçimde vatandaşlar tarafından incelenmesinin gerekli olduğunu belirten Palandöken, alınacak alkollü içeceklerin üzerinde de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait bandrolün olması gerektiğini dile getirdi.

Sağlık Açısından Tehlike Arz Ediyor

Hediye paketleri içerisine koyulan çikolataların, kuruyemişlerin, şekerlemelerin ve buna benzer ürünlerin merdiven altı şeklinde tabir edilen ürünlerden olmaması için dikkatli davranılmasını belirten Palandöken, kaçak yollardan üretimi yapılan ürünlerin, hem esnafları mağdur konuma getirdiğinin hem de vatandaşların sağlığı açısından tehlike arz ettiğinin altını çizdi.

Açıklamasında yılbaşı kutlamalarının yaklaştığını ve bundan dolayı piyasalara sahte mallar sürebilmek için bazı kesimlerin uğraştığını belirten Palandöken, vatandaşların süslü paketlere aldanarak, hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlıklarını riske atmamaları gerektiğini dile getirdi.

Bu Ürünlerle Mücadele Edilmeli

Yetkililerin bu ürünleri satmaya çalışanlara göz açtırmamaları gerektiğini aktaran Palandöken, vatandaşlarında bu konuda alacakları ürünlerde kontrol sağlayarak yardımcı olmaları gerektiğini işaret etti. Yapılacak olan mücadelenin bir bütün halinde yapılması gerektiğini savunan Palandöken, bu tarz ürünlerle, insan sağlığına olan zararları ile vergi kaybına yol açması sebebiyle mücadele etmenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.