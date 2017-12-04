Bozankaya Yerli Metro İhracatı İle Bir İlki Gerçekleştirecek!
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Bozankaya Yerli Metro İhracatı İle Bir İlki Gerçekleştirecek!


Bozankaya Yerli Metro İhracatı İle Bir İlki Gerçekleştirecek!
Bozankaya Yerli Metro İhracatı İle Bir İlki Gerçekleştirecek! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-04 Saat: 17:44:24
Anasayfa İthalat&İhracat Bozankaya Yerli Metro İhracatı İle Bir İlki Gerçekleştirecek!

İhracatlarına elektrikli otobüs ile başlayan Bozankaya Otomotiv, 2018'de ilk yerli metro ihracatı için imza atacak.

Bozankaya Otomotiv tarafından 2018 senesinde ülkemizin ilk yerli metro ihracatı için imzalar atılmaya başlanıyor. İlk olarak bu serüvene elektrik otobüs ile start veren Bozankaya Otomotiv yoluna yerli metro ihracatı ile devam edecek.

Bozankaya Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay yaptığı açıklamasında şirketlerinin 2018 yılındaki planlarından bahsetti. Büyüme süreci ile beraber ihracat hedeflerinden bahseden Günay, şirketlerinin kurulma amacını şehirlerdeki toplu ulaşıma yatırım ve işletme maliyetlerinin ideal çözümlere kavuşturulması olarak gösterdi. 1989 senesinde Almanya'da bir Ar-Ge şirketi olarak ön plana çıktıklarını belirten Günay, bilgi ve birikimlerini 2003 yılında Türkiye'ye aktardıklarını ve sektörde güçlü bir marka halini alarak çevreye karşı duyarlı olan, enerji tasarrufu içeren, gürültüsü olmayan raylı sistem ve toplu ulaşım araçlarının tasarımı ile birlikte üretimi alanında çalıştıklarını söyledi.

Bozankaya Otomotiv'den Yurt Dışına İhracat

20 çalışan ile Türkiye'de faaliyetlerine başladıklarını belirten Günay, Bozankaya Otomotiv'in şu anda bin kadar personeli ile Ar-Ge ekseninde ilerlediğini belirterek, 5 sene içerisinde yaklaşık olarak 80 milyon lira Ar-Ge yatırımı yaptıklarını ve bu merkezlerde 75 kadar mühendis ile çalıştıklarını söyledi.  Günay ayrıca raylı sistem alanında dünya devleri ile ortaklıklar kurduklarını ve bir çok projede yer aldıklarını ifade etti.

5 yıl öncesinde ilk defa kendi markaları adı altında tramvay aracını geliştirerek Kayseri'de hizmet verdiklerini belirten Günay, en büyük hedeflerinin ülkemizin en değerli ve saygın markalarından biri olarak yurt dışına ihracat yapacak düzeye gelmek olduklarını dile getirdi.  Proje hakkında bilgilerde veren Günay, Green Line Projesi'ndeki hat uzunluğunun 68.25 kilometreden oluştuğunu ve bu hattın üstünde toplam da 59 istasyonun olacağını dile getirdi.

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