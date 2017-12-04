Ünlü Ekomistten Türk Lirasına Altın Endeksli Para Çözümü

John Hopkins Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr Steve Hanke Türk Lirası hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Hanke Türk Lirası'nın doğası dolayısıyla zayıf bir para birimi olduğundan bahsederek, bu durumun düzeltilebilmesi için Türkiye'nin altına endeksli olan para birimi uygulamasına geçmesinin doğru olacağını dile getirdi.

Türk Lirası'nın Yaşadığı Değer Kaybı Hakkında Makale Yazdı

Hanke Türk Lirası'nda meydana gelen değer kaybıyla ilgili yazı yayımlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin küresel alanda siyasi bir güç elde etmesi için bir şeyler yapması gerektiğine değindi. Türk Lirası'nın Türkiye için zayıf nokta olduğunu iddia eden Hanke, bu durumun basit bir çözümü bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Çözüm Önerisi Altına Endeksli Lira

Türkiye'nin başka ülke tarafından basılmamış olan bir para birimini kullanması gerektiğini iddia eden Hanke, bunun altına endeksli lira ile yapılabileceğinin altını çizdi. Altının uzun zaman boyunca küresel para sistemi içerisinde oldukça önemli bir rolde olduğunu fakat eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon tarafından 1971 senesinde altın gişesinin kapatılması sebebiyle altının önemini kaybettiğini vurgulayan Hanke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 senesi içerisinde gerçekleştirdiği bir konuşma sırasında, altına endeksli olan para birimi kullanmayı önerdiğini anımsattı.

Erdoğan'ın 2016'da Önermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016 senesinde açıklamalarda bulunarak, katılımcı finans anlayışı çerçevesinde altına endeksli bir yön çizilmesini doğru bir adım olarak nitelendirmişti. 2015 senesi içerisinde küresel İslami finans büyüklüğünün arttığını belirtmiş olan Erdoğan, paraları altına dönüştürmek için öneri sunarak, bu yönde atılacak bir adımın isabetli bir karar olacağını vurgulamıştı.