Türkiye’ye Karşı Büyük Kumpas!
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Türkiye’ye Karşı Büyük Kumpas!


Türkiye’ye Karşı Büyük Kumpas!
Türkiye’ye Karşı Büyük Kumpas! Seda Polat - Tarih: 2017-12-04 Saat: 19:01:34
Anasayfa Eko Gündem Türkiye’ye Karşı Büyük Kumpas!

Türkiye ekonomisi yine bir kumpasla karşı karşıya kaldı.

Türkiye ekonomisi yine bir kumpasla karşı karşıya kaldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekonomi ve bankalara duyulan güven ile 2002 yılından bu yana süren büyük dönüşümü ve gelişimi örneklerle anlatan Şimşek, kredi büyümesinin ekonomiye etkisi hakkında da konuştu.

Türkiye’nin en güçlü ve iradeli olduğu noktalardan biri olan kamu bankaları üzerinden kurulan kumpasa inat Türk bankacılık sisteminin güçlü yapısını koruduğunu söyleyen Şimşek, finansal döngünün güçlendiğinin altını çizdi. Bankacılık sektörünün Türkiye’nin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli bir faktör olduğunu söyleyen Şimşek, sektörün toplam kredilerinin milli gelire oranının 2002 yılında %13,6 seviyesinde olduğunu, bu rakamın günümüzde %68,6 noktasına geldiğini belirtti. Bankacılık sektörünün sağlam sermaye yapısının olduğunu söyleyen Şimşek, aynı zamanda sektörün yüksek karlılığının ve varlık kalitesinin birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye göre daha iyi performans sergilediğini söyledi.

Bankacılık Sektörü Sağlam Temellere Dayalı!

Kamu büyümesinde yakalanan ivmenin, kamu maliyesinde sağlanan disiplin neticesinde gerçekleştiğinden bahseden Mehmet Şimşek, 2018-2020 döneminde Türkiye ekonomisinde %5,5’lik büyüme gerçekleştiğini söyledi. Şimşek, yurt içi tüketimin yanı sıra dış talebin ve yatırımların dengeli bir şekilde desteklendiğinin de altını çizdi.

Kredi hacminin yaklaşık olarak 4’te 3’ünün reel kesimde kullandırıldığını belirten Şimşek, kredi büyümesinde ticari kredilerin belirleyici olmasını da olumlu olarak değerlendiriyor.  

Bu yıl yani 2017 yılında yaşanan kredi genişlemesinin finansal döngüyü güçlendirdiğini de gösterdiğini söyleyen Şimşek, bununla beraber bankacılık sektörünün risk yönetim kapasitesi ve sermaye yapısının da genişlemeyi yönetecek düzeyde olduğunu açıkladı. Bunların yanında finansal düzenleyici kurumların gelişmeleri yakından izlediğini söyleyen Başbakan Yardımcısı, mikro-makro ihtiyatlı araçlarla söz konusu süreci yönettiğini de belirtti.  

türkiye ekonomisi
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