Zeytin ve Zeytinyağımız Tüm Dünyayı Süsleyecek!

Zeytin İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ve Ege Zeytin, rekolte hakkında konuştu. Başkan, bu sezon özellikle zeytinyağı rekoltesinin çok iyi olduğunu söyleyerek, fiyatların da dünya üzerindeki rekabet ettikleri firmalarla rekabet edebilecekleri sevilerde olduğunu belirtti.

Bu yıl rafların Türk zeytinyağı ile süsleneceğini söyleyen Er, bu sezondan yani 2017-2018 sezonundan çok ümitli olduklarını belirtti.

Konak ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Er, UZK yani Uluslararası Zeytinyağı Konseyi’nden gelen verilere göre, geçen sezon yani 2016-2017 sezonunda 2 milyon 536 bin ton zeytinyağı üretildiğini belirtti.

2023 İçin Büyük Hedef!

2023 hedeflerinden de bahseden Er, Türkiye’nin 2023 yılı için 1 milyon 200 bin tonluk sofralık zeytin, 650 bin ton da zeytinyağı hedefi bulunduğunu söyledi. İç tüketimin arttırılması lazım diyen Er, ihracatın da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Destek için, ihracat ayaklarının ve iç tüketimin artması için üretici kesime sofralık zeytin için 50 krş, zeytinyağı için ise 2,5 TL prim istediklerini belirten Er, zeytin ve zeytinyağı ihracat desteklerine %100 artış talep ettiklerini de belirtti.

Organik ürün üretenlere de değinen Er, organik ürün üreten üreticilere ekstra %50 prim verilmesini istediklerini belirtti. Yapılacak olan bu primlerle zeytinyağı ve zeytinin daha katma değerli pazarlanmasını ve tüketimin daha arttırılabilir hale gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Geçen yıllarda sürdürülebilir üretim için hammadde tedarik edemediklerini ve bu gelişme sonucunda da dünya marketlerinde pazar paylarını kaybettiğini belirten Er, geçen yıllara oranla bu yıl çok ümitli olduklarının altını çizdi.