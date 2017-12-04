Kiracılar ve Ev Sahipleri Dikkat!

Aralık ayında kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için eklenecek zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından hazırlanan ve açıklanan Kasım ayı verilerine göre Aralık ayı kira zam oranı belli oldu. 2017 Aralık ayı kira zammı oranı %15,38 oldu.

Kiraya getirilecek zam oranı her ay TÜİK tarafından Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi baz alınarak belirleniyor.

TÜİK’in Kasım 2017 ÜFE oranlarını hesaplamasının ardından 2017 Aralık ayı için kira artış oranı hesaplandı. Yİ-ÜFE’ye göre Aralık kira artış oranı %15,38 oldu.

Aralık Ayı Kira Artış Oranını ÜFE Belirliyor!

Kira artış oranı Üretici Fiyat Endeksi’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Yani Üretici Fiyat Endeksi’nin toplam yıldaki oranları toplanarak bu oran 12’ye bölünüyor. Bu yöntemle hesaplanan kira artış oranı da bu ay %15,38 oluyor.

Yeni borçlar kanununa göre ev sahibinin hakları sınırlandırıldı. Ev sahipleri artık kafalarına göre kiralara zam yapamayacak. Yeni borçlar kanuna göre kira artış oranları ÜFE’nin altında olacak. Yani ev sahibi ÜFE’nin üzerinde zam yapamayacak. 2017 yılının Aralık kira artış oranı en fazla %15.38. Yani ev sahibi kira üzerine en fazla %15,38 ekleyerek zam isteyebilecek.

Yani 2017 Aralık ayı oranı şu şekilde hesaplanıyor:

Kira bedeli 1000 TL olan bir gayri menkulün bu oranla birlikte yüzde 15,38 olacak. 1000 lira olan kiranın bedeli bu oranla 1.153,80 TL olacak.

Aralık ayında kira sözleşmesi yapacak olanlar yani sözleşmelerini yenileyecek olanlar bu oranla kiralarına zam yapacak.