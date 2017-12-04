Emekliler Dikkat! Bakandan Sağlık Müjdesi Geldi!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan müjdeyi verdi. Bakan, katkı paylarının düşeceği yönünde yaptığı açıklamadan sonra emekli vatandaşın umudu arttı.

Emeklilerle birlikte tüm vatandaşları ilgilendiren bu haber, Bakan Demircan’ın açıklamasıyla gündeme oturdu. Emeklilerin hastaneye gittikleri zaman hastanenin özelliğine göre katkı payı ile karşılaştığını söyleyen Bakan, emeklilerin gittikleri hastanelerde aldıkları hizmetlerin ve ilaçların bedellerinin maaşlarından kesildiğini belirtti.

Katkı Payının Düşürülmesi İçin Çalışmalara Başlandı!

Bakan Demircan, geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı ve vatandaşlardan alınan katkı paylarının düşürülmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Vatandaşın katkı payı yükünü hafifleteceklerini söyleyen Bakan Demircan, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya geleceklerini belirtti. Sağlık Uygulama Tebliği’nin aslında sadece SGK’nın görevi olduğunu söyleyen Demircan, birlikte çalışacaklarını da ekleyerek SUT’daki yeni ücretlerin yenilenmesi konusunda katkılarının olacağını söyledi.

Halen devlet hastanelerine giderek hizmet alan emekli vatandaşların maaşından 6 lira kesiliyor. Muayene katılım payı olan bu 6 lira, eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerinde ise 8 lira olduğunu söyledi.

Şayet emekli vatandaşın gittiği hastane özel hastane olursa katılım payı kesintisi daha da yükseliyor. Özel hastanelerde kesilen katılım payı 40-50 liraya kadar ulaşıyor. Doktor ilaç yazdığında ise raporlu ilaçlar hariç diğer ilaçlarda %10 oranında ilaç katılım payı alınıyor. Bu alınan pay da yine maaştan kesiliyor.

Hastanelerde katılım paylarından hariç, ilaçlardan da reçete katılım parası alınıyor. 3 kutu ilaca kadar 3 TL olan bu para, 3 kutunun üstü her kutu ilaç için kutu başına 1 lira ekleniyor.