Askere Devletten İşsizlik Maaşı!

Askerden önce sosyal güvenliği bulunan ve askerlikten dolayı işinden ayrılan gençler hem tazminat, hem işsizlik maaşı hem de döndükten sonra aynı işlerinde çalışma hakkına sahip. Askerliğe gitmek sebebiyle işinden ayrılanlar diğer şartları taşımaları halinde işsizlik maaşına hak kazanıyorlar.

Son 3 yılda en az 600 gün prim ödemeleri ve 120 günde de kesintisiz prim ödenmiş olması bu haklardan yararlanmak için ilk şartı oluşturuyor. Askere giden genç vatandaşlar, işsizlik maaşını askerlikten önce veya sonra alabiliyorlar. Yani askerlik sırasında işsizlik maaşı alınamıyor.

Askerdeyken Maaş Alınmıyor!

İşsizlik maaşı almak isteyenler İŞKUR’a başvuruyor. Bu başvuranların ise işe girmeye hazır durumda olmaları gerekiyor. Bu sebeple de yani askere gidecek olmaları sebebiyle de askerdeyken işsizlik maaşı ödenmiyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvuran vatandaşalar askere gidene kadar işsizlik maaşı alabiliyor. Bu maaş askerdeyken kesiliyor ancak askerliğin bitiminden sonra devam ediyor.

Tabi burada maaş süresi ödenen prime göre farklılık gösteriyor. Bu maaş en fazla 10 ay alınabiliyor. Ayrıca askere gitmek için işten ayrılan vatandaşın, işten ayrıldığı tarihten askere gidilen tarihe kadar da geçen sürenin 3 aydan fazla olmaması gerekiyor. Bir aydan sonraki geçen her süre de alacağı maaştan düşülüyor.

Birçok gencin korkusu arasında olan askerlik sonrasında iş bulamama bu yöntemlerle çözülüyor. Askere gidecek olan genç, işsizlik maaşı ve tazminat hakkına sahip oluyor. Bunun yanında askere gitmek için çıkmak zorunda kaldığı iş yerine, askerlik bitince geri de dönebiliyor.

Şartlar sağlandığı takdirde genç bu hakların tamamından yararlanabiliyor.