Türk Firmanın Gurur Veren Uğraşı!

DizaynVip’inin Yönetim Kurulu Başkanı olan Erbakan Malkoç gerçekleştirdikleri üretimler hakkında bilgi verdi. Malkoç, otomobil dönüşümünde hologram, yapay zeka gibi yenilikler üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, hızlı üretim projesi kapsamında Çin’de kurdukları fabrikadan da bahsetti. Malkoç, bütün ürünlerin Made in Turkey olacağını, buradan demonte olarak gideceğini ve orada yani Çin’de Çinlilere montaj yaptırılacağını söyledi. Bazı şeylerin tersine çevrilmesi gerektiğini söyleyen Malkoç, bunu yapabileceklerini söyledi.

Otomobil sektöründeki dönüşümde hem Türkiye hem de dünyada büyük bir Pazar ve ciddi bir takip kitlesi bulunduğundan bahseden Malkoç, DizaynVip olarak özel tasarım ve teknolojiyle donatıp dönüştürdükleri araçların 35 ülkede kullanıldığından da bahsetti. El yapımı işçilik ile üretimlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Malkoç, hızlı üretim konusunda son 5 yılda ciddi bir yatırım gerçekleştirdiklerini de belirtti. Malkoç, bu yatırımlarının meyvelerini 2018 yılından itibaren alacaklarını da dile getirdi.

Almak İsteyenler 8 Ay Sırada Bekliyor!

Hızlı üretim projesi hakkında da bilgi veren Malkoç, bu kapsamda Çin’de bir fabrika kurduklarını da anlattı. Bu proje kapsamında Çin’deki fabrikanın sadece montaj yapacağını söyleyen Malkoç, üretimlerinin Made in Turkey olarak gösterileceğini de söyledi.

Dünyanın en iyi otomobil üreticisinin ürettiği otomobili alıp yeniden inşa ettiklerini söyleyen Malkoç, aldıkları otomobilleri başka bir boyuta getirdikten sonra 4-5 katı fiyatla tekrar satabildiklerini söyledi. Otomobil üzerine katma değer oluşturduklarını söyleyen Malkoç, dünyada marka değeri ortaya çıkarmanın çok zor olduğunu ancak marka değerlerinin ortaya çıktığını belirtti. İnsanların ürünlerini almak için 8 ay sırada beklediğini söyleyen Malkoç, bunu ürünlerinin değerli olduğunun göstergesi olarak ifade etti.

Hedeflerinde burada kalmak olmadığını söyleyen Malkoç, otomobiller üzerinde şu anda hologram ve yapay zeka gibi yenilikler üzerinde çalıştıklarını da söyledi.