Türk Firmanın Gurur Veren Uğraşı!
Advert Advert Advert


Türk Firmanın Gurur Veren Uğraşı!


Türk Firmanın Gurur Veren Uğraşı!
Türk Firmanın Gurur Veren Uğraşı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-04 Saat: 20:45:49
Anasayfa Şirketler Türk Firmanın Gurur Veren Uğraşı!

​DizaynVip’inin Yönetim Kurulu Başkanı olan Erbakan Malkoç gerçekleştirdikleri üretimler hakkında bilgi verdi!

DizaynVip’inin Yönetim Kurulu Başkanı olan Erbakan Malkoç gerçekleştirdikleri üretimler hakkında bilgi verdi. Malkoç, otomobil dönüşümünde hologram, yapay zeka gibi yenilikler üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, hızlı üretim projesi kapsamında Çin’de kurdukları fabrikadan da bahsetti. Malkoç, bütün ürünlerin Made in Turkey olacağını, buradan demonte olarak gideceğini ve orada yani Çin’de Çinlilere montaj yaptırılacağını söyledi. Bazı şeylerin tersine çevrilmesi gerektiğini söyleyen Malkoç, bunu yapabileceklerini söyledi.

Otomobil sektöründeki dönüşümde hem Türkiye hem de dünyada büyük bir Pazar ve ciddi bir takip kitlesi bulunduğundan bahseden Malkoç, DizaynVip olarak özel tasarım ve teknolojiyle donatıp dönüştürdükleri araçların 35 ülkede kullanıldığından da bahsetti. El yapımı işçilik ile üretimlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Malkoç, hızlı üretim konusunda son 5 yılda ciddi bir yatırım gerçekleştirdiklerini de belirtti. Malkoç, bu yatırımlarının meyvelerini 2018 yılından itibaren alacaklarını da dile getirdi.

Almak İsteyenler 8 Ay Sırada Bekliyor!

Hızlı üretim projesi hakkında da bilgi veren Malkoç, bu kapsamda Çin’de bir fabrika kurduklarını da anlattı. Bu proje kapsamında Çin’deki fabrikanın sadece montaj yapacağını söyleyen Malkoç, üretimlerinin Made in Turkey olarak gösterileceğini de söyledi.

Dünyanın en iyi otomobil üreticisinin ürettiği otomobili alıp yeniden inşa ettiklerini söyleyen Malkoç, aldıkları otomobilleri başka bir boyuta getirdikten sonra 4-5 katı fiyatla tekrar satabildiklerini söyledi. Otomobil üzerine katma değer oluşturduklarını söyleyen Malkoç, dünyada marka değeri ortaya çıkarmanın çok zor olduğunu ancak marka değerlerinin ortaya çıktığını belirtti. İnsanların ürünlerini almak için 8 ay sırada beklediğini söyleyen Malkoç, bunu ürünlerinin değerli olduğunun göstergesi olarak ifade etti.

Hedeflerinde burada kalmak olmadığını söyleyen Malkoç, otomobiller üzerinde şu anda hologram ve yapay zeka gibi yenilikler üzerinde çalıştıklarını da söyledi. 

dizaynvip erbakan malkoç
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek