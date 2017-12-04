Hamsinin Fiyatı El Yakıyor!

Karadeniz’in incisi hamsinin fiyatında yükselme devam ediyor. Son bir haftadır az miktarda avlanan hamsinin fiyatı arttı. Talep olmasına karşın arzın az olduğu hamside fiyat 20 lirayı buldu.

Balıkçılar son günlerde hamside sıkıntı çekse de sezonun geri kalan bölümü için umutlu. Az avlanması sebebiyle hamsinin şu anda tezgah fiyatı 20 TL’ye yükseldi.

Geçtiğimiz balık sezonunda da palamut sıkıntısı çekilmişti. Palamutun azlığından dolayı balıkçılar sıkıntıya girmiş ve bir sonraki sezon yani bu sezona bel bağlamışlardı. Ancak şimdilerde ne yazık ki hamside de durum iyi gitmiyor. Az avlanan hamsinin fiyatı 20 lirayı buluyor.

Özellikle bazı bölgelerde hiç hamsi avlanamıyor. Bu da doğrudan tezgahtaki hemsinin fiyatını yükseltiyor.

Tezgahlarda şu an itibariyle ne yazık ki hamsi kıtlığı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon palamutun açığını, bu sezon hamsi kapatamıyor. Hamsinin fiyatı yükselerek rekor seviyelerine geliyor. Şayet böyle giderse yani herhangi bir bolluk yaşanmazsa, hamsinin fiyatı daha da artacak.

Hamsi en fazla tüketilen balıklar arasında olsa da fiyatındaki yükselişten dolayı ne yazık ki alıcı da bulunmuyor.

Palamuttan Sonra Hamsi de Hayal Kırıklığına Uğrattı!

Geçtiğimiz sezon balıkçıların tezgahlarını boş bırakan palamutun yerini hamsi dolduracaktı. Ancak ne yazık ki beklenen olmadı. Hamsi istenilen düzeyde avlanamadı. Birçok balıkçı çıktığı balık avından ne yazık ki eli boş dönüyor. Öyle ki bazı noktalarda hiç av yapılamıyor.

Hamsinin bu durumu şu anda balıkçıların canını sıkıyor ancak balıkçıların hamsiden yana umudu var. Balıkçılar önümüzdeki günlerde avlanan hamsinin artacağını ve fiyatların da buna bağlı olarak düşeceğini düşünüyor.