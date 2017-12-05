İstanbul Banliyö Hatları Günde 1,5 Milyon Kişiyi Taşıyacak
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İstanbul Banliyö Hatları Günde 1,5 Milyon Kişiyi Taşıyacak


İstanbul Banliyö Hatları Günde 1,5 Milyon Kişiyi Taşıyacak
İstanbul Banliyö Hatları Günde 1,5 Milyon Kişiyi Taşıyacak Hatice Demir - Tarih: 2017-12-05 Saat: 08:00:22
Anasayfa Eko Gündem İstanbul Banliyö Hatları Günde 1,5 Milyon Kişiyi Taşıyacak

İstanbul’un iki yakasında yapımı devam eden banliyö hatları 2018 sonunda hizmete girecek. Açılış gerçekleştiğinde günde 1,5 milyon kişi bu hatlarla taşınacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Marmaray’da vatandaşların sahip olduğu olan konforun İstanbul genelindeki diğer hatlara da uygulanacağını belirtti. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında yapımı devam eden çok sayıdaki banliyö hatlarının Marmaray gibi metro standartlarına ulaşması ve kesintisiz bir yolculuk sağlaması yönündeki beklentilerin farkında olduklarını belirten Bakan Arslan, bu nedenle Gebze’den Ayrılıkçeşme’ye gelip Marmaray ile birleşecek Kazlıçeşme’den de Halkalı’ya kadar banliyö hatlarının metro standartlarına yükseltileceğini ifade etti. Marmaray’da kullanılan araçların çalışacağı sistemde, tüm güzergahta aktif bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Arslan vatandaşların 2018 sonunda ulaşım ile ilgili sorunlarının büyük oranda çözülmüş olacağını dile getirdi.

77 Kilometrelik Güzergahın Kesintisiz Hale Gelmesi Hedefleniyor

Bakan Arslan, İstanbul’un iki yakası da banliyö hatlarının yapımı hızla sürdüğünü ifade ederek, 2018’in sonunda hem Anadolu yakasındaki hem de Avrupa yakasında banliyö hatları inşaatını tamamlayıp hizmete açacağız, dedi. Hedeflerinin 2018 yılı Ağustos ayı ile inşaat sürecini bitirmek ve bir ayda da elektrik işlerini tamamlamak olduğunu ifade eden Arslan yaklaşık olarak 3 aylık bir test sürecinden geçtikten sonra yıl sonu itibariyle banliyö hattındaki 77 kilometrelik güzergahın kesintisiz hale getirilmiş olacağını müjdeledi. Günde 1,5 milyon yolcuya hizmet verecek bir sistemi İstanbulluların ve şehri ziyarete gelenlerin hizmetine açmak için gayret gösterdiklerini belirten Bakan, çalışmalarımız çok güzel gidiyor, İstanbullu hemşerilerimiz sadece 13 ay daha sabredecekler, diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan banliyö istanbul marmaray
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