Şimşek, Türkiye Tam Liberal Bir Ülkedir
Advert Advert Advert


Şimşek, Türkiye Tam Liberal Bir Ülkedir


Şimşek, Türkiye Tam Liberal Bir Ülkedir
Şimşek, Türkiye Tam Liberal Bir Ülkedir Hatice Demir - Tarih: 2017-12-05 Saat: 08:30:20
Anasayfa Eko Gündem Şimşek, Türkiye Tam Liberal Bir Ülkedir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı’nın iş adamlarına yönelttiği eleştiri alan sözleri hakkında Twitter’dan açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı iş adamlarının ellerindeki parayı yurt dışına çıkardıklarını duyduğunu belirterek kendi kurmaylarına buna izin verilmemesi yönünde talimat vermişti. Tepkiyle karşılaşan bu sözlerini ertesi gün düzelten Cumhurbaşkanı tüm iş adamlarının paralarını yasal yollardan yurt dışına çıkarmakta özgür olduklarını ifade etmiş ve konu ile ilgili yanlış anlaşılma yaşanmaması için sözlerini düzeltmişti. Fakat piyasalar bir günde değişen bu söylemi yeterli bulmadı. Bunun üzerine Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.

Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama Faaliyetleri İle Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sık sık Twitter ile bazı konulara açıklık getirme olanağını kullanan bir yönetici. Kendisi bu konuda da sosyal medya da gerçekleştirdiği açıklamasında ülkemizin sermaye hareketleri alanında dünyada en iyi uygulamalar ile uyumlu bir mevzuata sahip olduğunu belirtirken bu alanda yapılan mücadelenin en önemli kısmının terörizmin finansmanı ve kara para aklama olduğunu söyledi. Bu konudaki mücadeleye kararlılık ile devam edileceğini belirten Şimşek sermaye sahiplerinin içlerinin rahat olması gerektiğini belirtti.

Sermaye Kısıtlamaları Hükümetimizin Gündeminde Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların sermaye kısıtlamaları a da ona benzer bir şekilde anlaşılmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Şimşek, bu konuda hiçbir zaman hükümetin bir gündemi olmadığını belirtti. Şimşek ülkemizin sermaye hareketleri mevzuatı bakımından tam liberal bir ülke olduğunu ve öyle de kalacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sermaye hareketleri
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek