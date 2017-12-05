Şimşek, Türkiye Tam Liberal Bir Ülkedir

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı iş adamlarının ellerindeki parayı yurt dışına çıkardıklarını duyduğunu belirterek kendi kurmaylarına buna izin verilmemesi yönünde talimat vermişti. Tepkiyle karşılaşan bu sözlerini ertesi gün düzelten Cumhurbaşkanı tüm iş adamlarının paralarını yasal yollardan yurt dışına çıkarmakta özgür olduklarını ifade etmiş ve konu ile ilgili yanlış anlaşılma yaşanmaması için sözlerini düzeltmişti. Fakat piyasalar bir günde değişen bu söylemi yeterli bulmadı. Bunun üzerine Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.

Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama Faaliyetleri İle Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sık sık Twitter ile bazı konulara açıklık getirme olanağını kullanan bir yönetici. Kendisi bu konuda da sosyal medya da gerçekleştirdiği açıklamasında ülkemizin sermaye hareketleri alanında dünyada en iyi uygulamalar ile uyumlu bir mevzuata sahip olduğunu belirtirken bu alanda yapılan mücadelenin en önemli kısmının terörizmin finansmanı ve kara para aklama olduğunu söyledi. Bu konudaki mücadeleye kararlılık ile devam edileceğini belirten Şimşek sermaye sahiplerinin içlerinin rahat olması gerektiğini belirtti.

Sermaye Kısıtlamaları Hükümetimizin Gündeminde Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların sermaye kısıtlamaları a da ona benzer bir şekilde anlaşılmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Şimşek, bu konuda hiçbir zaman hükümetin bir gündemi olmadığını belirtti. Şimşek ülkemizin sermaye hareketleri mevzuatı bakımından tam liberal bir ülke olduğunu ve öyle de kalacağını vurguladı.