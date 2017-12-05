CarrefourSA Kayseri'deki 11 Mağazasını Migros'a Devretti
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CarrefourSA Kayseri'deki 11 Mağazasını Migros'a Devretti


CarrefourSA Kayseri'deki 11 Mağazasını Migros'a Devretti
CarrefourSA Kayseri'deki 11 Mağazasını Migros'a Devretti Hatice Demir - Tarih: 2017-12-05 Saat: 09:01:18
Anasayfa Eko Gündem CarrefourSA Kayseri'deki 11 Mağazasını Migros'a Devretti

CarrefourSA'nın Kayseri'de yer alan tüm mağazalarını Migros'a devrederek bu ilden tamamen çekildi.

Migros ve CarrefourSa arasında bir müddettir devam eden mağaza devirlerine bir yenisi eklendi. Ağustos ayında Migros’a ait Ege Bölgesinde yer alan 20 mağaza CarrefourSa’ya geçmişti. Şimdi ise CarrefourSa Kayseri ikinde yer alan 11 mağazasının tamamını Migros’a devrederek bu ilden tamamen çekildi.

Amaç Daha Efektif Bir Çalışma Sağlayabilmek

İki markanın karşılıklı mağaza devri gerçekleştirmesindeki asıl amacın daha efektif bir çalışma sağlayabilmek olduğu belirtilirken Migros tarafından Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada devir işlemi için toplamda 6 milyon 580 bin lira ödeme yapılacağı ifade edildi. Açıklama ile devir işlemlerinin Rekabet Kurulu’nun onay vermesinden sonra gerçekleştirileceği belirtilirken konu ile ilgili hem hukuki hem de idari izinlerin alınabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruların yapılmaya başlanacağı da söylendi.

Sektördeki En Eski İki Marka

Migros ve CarrefourSa süpermarket konseptinde Türkiye’nin en eski ve en değerli markaları arasında yer alıyor. Tüm Türkiye’de mağazaları bulunan bu markalardan Migros’un bin 606 şubesi bulunuyor. Migros aynı zamanda 42 şubeye sahip ithal ağırlıklı ürünlerin satışını gerçekleştiren Macrocenter mağazalarının da sahibi. CarrefourSa ise konsept olarak daha büyük mağazalara sahip. CarrefourSa’nın Türkiye genelinde toplam 625 mağazası bulunuyor. Karşılıklı mağaza devri gerçekleştiren iki firmanın da ülkenin farklı bölgelerinde büyüme planları yaptığı belirtiliyor.

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