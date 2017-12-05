Torba Yasa Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi
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Torba Yasa Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi


Torba Yasa Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi
Torba Yasa Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-05 Saat: 09:15:27
Anasayfa Eko Gündem Torba Yasa Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Torba yasa olarak bilinen 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dün Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun ile hayatımıza birçok yenilik girdi. Torba yasanın içerdiği düzenlemeler arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi ilk sırada yer alıyor. MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altındaki araçlar için yüzde 15, 1300 cc ve üstü araçlar içinse yüzde 25 olacak. MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için; fiyatı 40 bin lirayı aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bin lirayı aşanlarda ise 892 lira şeklinde uygulanacak.

Özel İletişim Vergisi Yüzde 7,5 Olarak Sabitlendi

Yasa ile hayatımızda yer alan ürünlerden biri de özel iletişim vergisi. Hali hazırda konuşma, internet ve yayıncılık hizmetlerinden alınan bu vergi de birlik sağlanması amacı ile yüzde 7,5 sabit oranı belirlendi.

Asgari Ücret bin 404 Liranın Altına Düşmeyecek

Asgari ücretlilerin gelir vergisi nedeni ile yılın dokuzuncu ayından sonra elde ettikleri toplam tutar mevcut asgari ücret rakamının altına düşüyordu. Torba yasa ile getirilen düzenleme ile birlikte asgari ücretlinin asgari geçim indirimi aracılığı ile bin 404 liranın altında gelir elde etmemesi sağlanacak.

İleri Saat Uygulama Yetkisi Bakanlar Kuruluna Verildi

Bundan sonra Bakanlar Kurulu bir saati geçmemek koşulu ile ileri saat uygulamasını gerçekleştirmeye yetkili olacak.

Merkez Bankası Her Türlü Belgeyi İsteyebilecek

Gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerinin izlenebilmesi amacı ile Merkez Bankası bu kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilecek.

15 Temmuz Gazilerine Memur Kadrosu

15 Temmuz’da gazi olan vatandaşlar eğitim durumlarına bakılmaksızın memur kadrolarına yerleştirilebilecek. Kişiler yaş sınırı olmaksızın bu haktan yararlanabilecek.

Turizmciler Kiraladıkları Yerleri Satın Alabilecek

Devlet arazisinde turizm ile uğraşan yatırımcılar mevcut kira sürelerini 49 yıllığına uzatabilecek ya da isterlerse tesislerinin bulunduğu alanları satın alabilecek.

Kurumlar Vergisi Oranı Yükseltildi

Kurumlar Vergisi önümüzdeki üç yıl boyunca yüzde 22 olarak uygulanacak. Bakanlar Kuruluna bu vergiyi yüzde 20’ye düşürme yetkisi sağlandı.

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