TBB Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Vatandaşları Uyardı
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TBB Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Vatandaşları Uyardı


TBB Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Vatandaşları Uyardı
TBB Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Vatandaşları Uyardı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-05 Saat: 09:34:24
Anasayfa Eko Gündem TBB Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan uyarıda çeşitli dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği dile getirildi.

Gün geçmiyor ki dolandırıcılar kendilerine yeni bir yol bulmasın. Özellikle bankaların adını kullanarak yapılan dolandırıcılıklardan bir türlü kurtulamadık. Son zamanlarda çeşitli sosyal medya platformlarında bazı bankaların ismi ile açılmış hesaplardan yayınlanan reklamlar ile kişilerin kredi kartı bilgilerinin çalınması durumu basına yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. Kötü niyetli kişiler bankanın web sitesine benzer bir site oluşturduktan sonra kullanıcılara ulaşarak indirim veya puan kazandıklarını söyleyen mesajlar gönderiyor. Gelen mesaja inanan kullanıcı da internet bankacılığı bilgileri ile sisteme giriş yapmaya çalışınca tüm bilgileri bu kişilerin eline geçiyor. Özellikle sosyal medya araçlarını kullanan bu yönteme karşı dikkatli olmak için yapmanız gereken en önemli işlem ise bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken bağlandığınız web sitesinin adres kısmına dikkat etmek.

Bankalar Birliğinin Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan uyarıda ise farklı br dolandırıcılık yönteminden bahsediliyor. Birliğin banka müşterilerine sunduğu Bireysel Müşteri Hakem Heyeti ile bankalardan alınan kredilerin kredi tahsis ücretlerini geri alabileceklerini iddia eden kişiler bu hizmetin sunulabilmesi için kişilerden para talep ediyor.

Birlik tarafından yapılan açıklamada ise Bireysel Müşteri Hakem heyeti hizmetinin tamamen ücretsiz olduğu vurgulanarak bu hizmet ile ilgili herhangi bir aracı kurum ile çalışılmadığı da ifade edildi. Heyete yapılacak başvuru ile herhangi bir geri ödeme ya da masraf iadesi yapılabileceğini iddia eden kişi ve kurumlara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada kişilerin dolandırıcılık olaylarına maruz kalmamak için kişisel bilgilerinin paylaşılmamasına özen göstermelerinin gerektiği belirtildi.

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