05.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
Advert Advert Advert


05.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler


05.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
05.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler Hatice Demir - Tarih: 2017-12-05 Saat: 09:51:47
Anasayfa Altın&Döviz 05.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler

Dolar kurundaki dün başlayan düşüş eğilimi bugün de devam ediyor. Kur güne 3,87 seviyesinden başladı.

Dün genel olarak düşüş eğilimde olan kur sabah saatlerinde 3,94 seviyesine çıkmış ardından Merkez Bankası’nın faiz artımı yapacağı yönündeki beklentilerin de artması ile birlikte düşüşe geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sermaye sahiplerini rahatlatan sözleri ile birlikte rahat bir pozisyon alan kurda global anlamda yaşanan düşüş eğiliminin de etkisi oldukça fazla. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde yaşanan yükseliş ile birlikte ABD’de devam eden Flynn davası süreci dolar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalardan gelecek haberlere göre eğilimin netleşeceği kurda Merkez Bankasının sene sonu tahmini olan 3,8624’e yaklaşım devam ediyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8747’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8706 liradan başladı. Kurdaki düşüş eğilimi devam ediyor.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dolara paralel olarak düşüşe devam eden Euro dün 4,5979 liradan kapanmıştı. Euro kuru bugün güne 4,5929’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Dolardaki ve Euro’da yaşanan eş zamanlı düşüş paritenin 1,1864 seviyesine gelmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin 11595 dolardan alıcı buluyor.

BIST 100 Endeksi

Dün 103558 puandan kapanan BIST100 Endeksi, güne %1,60 puanlık bir yükseliş ile 105214 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 160,39 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 262,23 liradan başladı.

dolar ne kadar euro ne kadar bitcoin altın
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek