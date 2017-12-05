05.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler

Dün genel olarak düşüş eğilimde olan kur sabah saatlerinde 3,94 seviyesine çıkmış ardından Merkez Bankası’nın faiz artımı yapacağı yönündeki beklentilerin de artması ile birlikte düşüşe geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sermaye sahiplerini rahatlatan sözleri ile birlikte rahat bir pozisyon alan kurda global anlamda yaşanan düşüş eğiliminin de etkisi oldukça fazla. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde yaşanan yükseliş ile birlikte ABD’de devam eden Flynn davası süreci dolar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalardan gelecek haberlere göre eğilimin netleşeceği kurda Merkez Bankasının sene sonu tahmini olan 3,8624’e yaklaşım devam ediyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8747’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8706 liradan başladı. Kurdaki düşüş eğilimi devam ediyor.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dolara paralel olarak düşüşe devam eden Euro dün 4,5979 liradan kapanmıştı. Euro kuru bugün güne 4,5929’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Dolardaki ve Euro’da yaşanan eş zamanlı düşüş paritenin 1,1864 seviyesine gelmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin 11595 dolardan alıcı buluyor.

BIST 100 Endeksi

Dün 103558 puandan kapanan BIST100 Endeksi, güne %1,60 puanlık bir yükseliş ile 105214 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 160,39 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 262,23 liradan başladı.