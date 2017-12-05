Emeklinin Ocak Zammına Enflasyon Farkı Uygulanacak
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Emeklinin Ocak Zammına Enflasyon Farkı Uygulanacak


Emeklinin Ocak Zammına Enflasyon Farkı Uygulanacak
Emeklinin Ocak Zammına Enflasyon Farkı Uygulanacak Hatice Demir - Tarih: 2017-12-05 Saat: 10:18:19
Anasayfa Eko Gündem Emeklinin Ocak Zammına Enflasyon Farkı Uygulanacak

Enflasyon verileri emeklilerin alacağı Ocak zammının da belirlenmesini sağladı. Zammın en az 200 lira olması bekleniyor.

Kasım ayında gerçekleşen enflasyon beklentilerin üzerine çıktı. Yüzde 1,49 olarak açıklanan Kasım enflasyon rakamlarının ardından 2017 yılı enflasyon rakamı yüzde 12,98 seviyesine ulaştı. Yaşanan bu gelişme enflasyondan en çok etkilenen gruplardan biri olan emekliler için ek zam opsiyonunun gerçekleşmesine neden oldu.

Ülkemizde emekli aylığı alarak geçimini sağlayan toplamda 8,5 milyon vatandaş bulunuyor. Bu vatandaşların elde ettikleri emekli aylıkları emekli oldukları kurum, statü ve tarihe göre değişiklik gösteriyor. Memur emeklilerinin zammı toplu sözleşme ile belirlenirken, Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyon oranında zam elde ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz-Kasım döneminde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 4,94. Bu orana Aralık ayına ait enflasyon rakamları da eklenerek Bağkur ve SSK emeklilerinin alacağı zam belli olacak.

3 Ocak’ta Zam Miktarı Netleşecek

Emeklilerin elde edeceği zam miktarı 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyonunun da belirlenmesi ile netleşecek. Şu anda 4,94 olan enflasyon oranına Aralık ayı enflasyonu da eklenerek son rakam belirlenecek. Emekliler Ocak ayı maaşlarını zamlı olarak almış olacaklar.

Memur Emeklilerine de Enflasyon Farkı Ödenecek

Memur emeklilerinin alacakları maaş zamları toplu sözleşme ile belirleniyor. Ancak toplu sözleşmelerde enflasyonun verilen zamdan yüksek olması durumunda bu kişilere enflasyon farkı ödeneceği de belirtiliyor. Memur emeklilerinin sözleşme ile alacakları maaş zammı yüzde 4 oranında. Enflasyon rakamı şimdiden 4,94 olduğu düşünülürse bu kişilerin de en az yüzde 1 zam farkı alacakları kesinleşmiş sayılır.

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