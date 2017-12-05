Starbucks’ın En Büyüğü Çin’de Açıldı
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Starbucks’ın En Büyüğü Çin’de Açıldı


Starbucks’ın En Büyüğü Çin’de Açıldı
Starbucks’ın En Büyüğü Çin’de Açıldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-05 Saat: 10:35:21
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Starbucks Çin hedeflerini belirledi. Ülke pazarı pastasından daha fazla pay almak isteyen şirket, 2021 yılına kadar 5 bin mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Starbucks Çin hedeflerini belirledi. Ülke pazarı pastasından daha fazla pay almak isteyen şirket, 2021 yılına kadar 5 bin mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Starbucks 2 Bin 800 Metrekarelik Dev Şubeyi Açtı

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’e ayrı bir önem veren Starbucks, pazar payını artırmak için 10 yıllık yatırım planını doğrultusunda önemli bir adım attı. Dünyanın en büyük Starbucks şubesi Çin’de hizmete alındı.  Şangay kentinde açılışı yapılan şubenin 2 bin 800 metrekarelik alana sahip olduğu öğrenildi.

Şirket pazar konusunda gelişen ve değişen dünya dengelerini analiz ederek, önümüzdeki yıllarda Çin’in ABD pazarını geçeceğini düşünüyor. Tüm gelecek planlarını buna göre şekillendiren kahve devi, Çin pazarındaki etkinliği artırmak, daha fazla kazanç elde etmek ve Çinli müşteri sayısını artırmak istiyor. Starbucks’ın ülkede 3 bin kadar şubesi zaten bulunuyor. Fakat şirketin hedefi önümüzdeki birkaç yıllık süreçte şube sayısını 5 bine kadar yükseltmek. Geçtiğimiz güzlerde hizmete alınan şube Starbucks’ın Çin hedeflerini de ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük şubesi unvanını alan Şangay’daki nokta, bir futbol sahasının yarısı kadar.

Pazardan Yüzde 15 Pay Alıyor

Şirketin Çin hedefleri hakkında konuşan üst düzey yönetici Howard Schultz, Çin pazarındaki değişimi fırsat olarak değerlendirdi. Çin’in pazar olarak ABD’yi geçeceğini düşündüklerini aktaran Schultz, “Çin bizim için en iyi pazarlar arasına girmeye aday bir ülke. Beklentimiz 10 yıl içerisinde ülkenin en büyüğü olabilmek. Şuanda ülkedeki pazar payımız yüzde 15 civarında. Bize en yakın olan rakibimiz ise yüzde 3,7’lik payı alıyor. Yakaladığımız avantajı fırsata dönüştürmek ve en büyük pazar payına sahip olmak istiyoruz” dedi. 

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