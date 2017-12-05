Petrol Piyasası Yakın Takipte! Brent Petrol Fiyatı 62,36 Dolara Geriledi
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Petrol Piyasası Yakın Takipte! Brent Petrol Fiyatı 62,36 Dolara Geriledi


Petrol Piyasası Yakın Takipte! Brent Petrol Fiyatı 62,36 Dolara Geriledi
Petrol Piyasası Yakın Takipte! Brent Petrol Fiyatı 62,36 Dolara Geriledi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-05 Saat: 11:10:32
Anasayfa Eko Gündem Petrol Piyasası Yakın Takipte! Brent Petrol Fiyatı 62,36 Dolara Geriledi

Brent petrol haftanın ikinci işlem gününde düşüş yönlü bir seyirle başlangıç yaptı. Varil başına fiyat 62 dolar 36 cente geriledi.

Brent petrol haftanın ikinci işlem gününde düşüş yönlü bir seyirle başlangıç yaptı. Varil başına fiyat 62 dolar 36 cente geriledi.

Haftaya Yükselişle Başlamıştı

Petrol piyasasındaki hareketlilik devam ederken, Brent petrol haftaya yükseliş trendiyle başlamıştı. Dün 63 dolar 59 centten açılış yapan fiyatlar, gün içerisinde 63 dolar 65 cente kadar yükselmişti.

Brent petrol cephesinde bugünün gelişmeleri ise şöyle oldu. Güne 62 dolar 44 centten başlayan fiyatlar yüzde 0,12 oranında düşüş kaydetti. Saat 9.27’de Brent petrol fiyatı 62 dolar 36 cente geriledi. İşte bu anlarda Batı Teksas türündeki ham petrolde varil fiyat 57 dolar 45 centten işlem gördü.

ABD Aktif Sondaj Kulesi Sayısını Artırdı

Petrol piyasasındaki fiyatlar, ABD’nin haftalık sondaj kulesi açıklaması ardından azalış yönlü hareket etmeye başladı. Ülkede faaliyet gösteren Baker Hughes şirketinin haftalık kayıtlarına göre, ABD’deki sondaj kuyusu sayısı geçen haftaya kıyasla artı ikiye geçti. Şirket aktif olan kulenin 749 olduğunu duyurdu. son bir hafta içerisindeki artış sonrasında ülkedeki petrol kulesi sayısı 1 Aralık tarihi baz alındığında, 2016’nın aynı dönemine kıyasla toplamda 272 adet artış kaydetti.

Direnç Aralığı 62,49 ile 62,59 Dolar Olarak Bekleniyor

Haftalık verilerin açıklanması ardından piyasayı değerlendiren uzmanlar Brent petrolün 62 dolar 49 cent ile 62 dolar 59 cent aralığında direnç göstereceğini ifade etti. Destek bölgesininse 62 dolar 29 cent ile 62 dolar 39 cent aralığında olacağını öngördü.

Petrol piyasası fiyatlardaki değişimi yakından takip etmeye devam ederken, fiyatların düşüş yönlü hareketlerinin sürmesi beklentiler arasında yer alıyor. 

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