ŞOK’un Halka Arzında Son Dakika Gelişmesi!
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ŞOK’un Halka Arzında Son Dakika Gelişmesi!


ŞOK’un Halka Arzında Son Dakika Gelişmesi!
ŞOK’un Halka Arzında Son Dakika Gelişmesi! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-05 Saat: 11:46:03
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Şok marketler zincirinin halka arzıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Zincir hissedarlarından Gözde Girişim, olası bir halka arz için yetki vererek önemli bir adım attı. Şirket aldığı kararları KAP’a bildirdi.

Şok marketler zincirinin halka arzıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Zincir hissedarlarından Gözde Girişim, olası bir halka arz için yetki vererek önemli bir adım attı. Şirket aldığı kararları KAP’a bildirdi.

ŞOK 5 Bin Mağaza Hedefliyor

Şok marketler zincirinin halka arz edileceği söylentileri zaman zaman gündeme düşmekteydi. Fakat bu konuda net bir adım atılmamıştı. Zincirin 2017 yılı hedefi ise mağaza sayısını 5 bin ve üzerine çıkarmak olarak açıklanmıştı. Tüm bu gelişmeler ardından bugün halka arz konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Gözde Girişim Global Koordinatörlere Yetki Verdi

Olası bir halka arz için ilk yetkilendirme Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’ndan geldi. Gözde Girişim Şok marketler zincirinin yüzde 39’luk hissesinin sahibi konumunda bulunuyor. Hissedar olası bir halka arzda danışmanlık hizmeti vermek için JP Morgan, Credit Suisse ve Bank of America Merrill Lynch’i global koordinatör yetkisiyle donattı. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yetkilendirme ardından Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıklama yaptı.

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi hissedarlarından olduklarını, Şok’taki sermaye paylarının ise yüzde 39 olduğunu belirtti. Olası bir halka arz için çalışma yaptıklarını ifade ederek, danışmanlık hizmeti noktasında bazı kuruluşlara danışmanlık hizmeti yetkisi vermeye karar verdiklerini kaydetti. Bu kapsamda JP Morgan, Credit Suisse ve Bank of America Merrill Lynch’in küresel koordinatörler şeklinde yetkilendirildiğini bildirdi.  Yetkinin uluslararası piyasalarda geçerli olduğunu, İstanbul ile Londra’da olası bir halkı arzı koordine etme kapsamında değerlendirildiğini aktardı.

Bu açıklama Şok marketler zincirinin yakın zamanda halka arz edileceği şeklinde yorumlandı. 

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