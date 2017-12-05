TCDD Açıkladı! YHT’de Kış Tarifesi 10 Aralıkta Başlıyor
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TCDD Açıkladı! YHT’de Kış Tarifesi 10 Aralıkta Başlıyor


TCDD Açıkladı! YHT’de Kış Tarifesi 10 Aralıkta Başlıyor
TCDD Açıkladı! YHT’de Kış Tarifesi 10 Aralıkta Başlıyor Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-05 Saat: 12:27:05
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TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) sefer sayılarına ve sefer saatlerine yönelik kış düzenlemesi yaptı. Düzenleme 10 Aralık 2017 tarihinden itibaren uygulanacak!

TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) sefer sayılarına ve sefer saatlerine yönelik kış düzenlemesi yaptı. Düzenleme 10 Aralık 2017 tarihinden itibaren uygulanacak!

YHT’de Kış Tarifesi Geri Sayıma Başladı

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, yüksek hızlı tren seferlerine yenilerini ekledi ve saatlerini düzenledi. Kış tarifesi hakkında yapılan açıklamada, yolcu sayısının arttığına işaret edilerek, düzenlemenin yolcu talebini karşılamak adına yapıldığı belirtildi. Söz konusu tarifenin 10 Aralık 2017 tarihinden itibaren uygulanacağının altı çizilerek, yüksek hızlı tren sefer saatlerinin yeniden belirlendiği kaydedildi.

Seferler ve Saatleri Hakkındaki Ayrıntılı Bilgilere İnternet Sitesinden Ulaşılabilecek

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, yüksek hızlı tren yolcularının düzenleme ile ilgili tüm bilgileri TCDD’nin resmi internet sitesinden görüntüleyebileceği belirtildi. Yolcuların ayrıntılı bilgileri çağrı merkezlerinden de alabileceği aktarıldı. TCDD’nin çağrı merkezi numarası ise 444 82 33 olarak bildirildi.

744. Vuslat Yıldönümü Törenlerine Özel Seferler İlan Edildi

Bunun yanında TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi, HZ. Mevlana’nın “744. Vuslat Yıldönümü” nedeniyle YHT’de ek sefer uygulamasına da gidecek. Konya ilinde düzenlenecek 744. Vuslat Yıldönümü törenleri nedeniyle yolcu sayısında artış bekleyen TCDD, artan talebi ek seferlerle karşılamaya çalışacak. Bu kapsamda Ankara ile Konya arasında karşılıklı olarak yapılacak ek YHT seferleri hizmeti söz konusu olacak. Şirket 10 Aralık 2017, 16 Aralık 2017 ve 17 Aralık 2017 tarihlerinde toplamda yedi ek seferi hizmete dahil edecek. Bu tarihlerde Konya – Ankara, Ankara – Konya arasında düzenlenecek seferlerle 3 bin ve üzeri yolcu törenlere katılma imkanı yakalayacak. 

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