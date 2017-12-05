Türk Müteahhitlerden Körfez’e 51 Milyar Dolarlık Çıkarma!
Advert Advert Advert


Türk Müteahhitlerden Körfez’e 51 Milyar Dolarlık Çıkarma!


Türk Müteahhitlerden Körfez’e 51 Milyar Dolarlık Çıkarma!
Türk Müteahhitlerden Körfez’e 51 Milyar Dolarlık Çıkarma! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-05 Saat: 13:06:03
Anasayfa Eko Gündem Türk Müteahhitlerden Körfez’e 51 Milyar Dolarlık Çıkarma!

Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında artan ticari ilişkiler Türk müteahhitlerin işine yaradı. Bölgedeki faaliyetlerini artıran müteahhitler, dev projelerde yer aldı. Bu projelere yapılan toplam yatırım ise 51 milyar 300 milyon dolara buldu.

Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında artan ticari ilişkiler Türk müteahhitlerin işine yaradı. Bölgedeki faaliyetlerini artıran inşaat firmaları, dev projelerde yer aldı. Bu projelere yapılan toplam yatırım ise 51 milyar 300 milyon dolara buldu.

250 Uluslararası Müteahhitin 46’sı Türk!

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yapılan ticaret, bölgede yaşanan tüm gerilime rağmen aralıksız devam etti. 2002 ile 2017 yılları arasında bölgede yapılan inşa çalışmaları incelendiğinde, Türk müteahhitler büyük projelerde kendini gösterdi. Türk müteahhitlerin bu başarısı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhiti” listesine olumlu yansıdı. 250 uluslararası müteahhittin 46’sını Türk firmalar oluşturdu.  Uluslararası müteahhitlik konusunda dünya lideri olan Çin’i ikinci sıradan takip eden Türkiye, projede rekora koştu. 2016 yılında inşa edilmeye başlanan projelerde Türk firmalarının aldığı pay 9 milyar 700 milyon dolara kadar yükseldi.

Doha Metrosu Altında Türk Firması İmzası

Türk müteahhitlik firmaları bu dönemde en fazla projeyi Türkmenistan, Rusya ve Irak gibi ülkelerde üstlendi. Körfez ülkelerinin başında ise Katar geldi. Yılın Ocak – Mart aylarını kapsayan dönemi baz alındığında Katar’da 128 farklı projenin üretimini yapan Türk firmalar birçok başarıya imza attı. Projelerin toplam tutarıysa 14 milyar dolar olarak ifade edildi. Katar’da Türk firmalar tarafından inşa edilen projelerde Doha metrosu en dikkat çekenlerden oldu. Bu projenin dev bütçesinden pay alan Türk üretici firmaları altyapı, ulaşım ve otel projelerine de imza atmayı başardı.

Bilindiği üzere Katar 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda yapılacak yatırımların en az 170 milyar dolar olacağını açıklayan ülke, projelerde Türkiye’ye öncelik vereceğini duyurdu. Bugüne kadar Türkiye’nin bu yatırımlardan aldığı paysa, 7 milyar 500 milyon dolar oldu.

körfez ülkeleri türk inşaat firmaları dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhiti çin türkiye
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek