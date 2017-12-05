Türk Müteahhitlerden Körfez’e 51 Milyar Dolarlık Çıkarma!

Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında artan ticari ilişkiler Türk müteahhitlerin işine yaradı. Bölgedeki faaliyetlerini artıran inşaat firmaları, dev projelerde yer aldı. Bu projelere yapılan toplam yatırım ise 51 milyar 300 milyon dolara buldu.

250 Uluslararası Müteahhitin 46’sı Türk!

Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yapılan ticaret, bölgede yaşanan tüm gerilime rağmen aralıksız devam etti. 2002 ile 2017 yılları arasında bölgede yapılan inşa çalışmaları incelendiğinde, Türk müteahhitler büyük projelerde kendini gösterdi. Türk müteahhitlerin bu başarısı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhiti” listesine olumlu yansıdı. 250 uluslararası müteahhittin 46’sını Türk firmalar oluşturdu. Uluslararası müteahhitlik konusunda dünya lideri olan Çin’i ikinci sıradan takip eden Türkiye, projede rekora koştu. 2016 yılında inşa edilmeye başlanan projelerde Türk firmalarının aldığı pay 9 milyar 700 milyon dolara kadar yükseldi.

Doha Metrosu Altında Türk Firması İmzası

Türk müteahhitlik firmaları bu dönemde en fazla projeyi Türkmenistan, Rusya ve Irak gibi ülkelerde üstlendi. Körfez ülkelerinin başında ise Katar geldi. Yılın Ocak – Mart aylarını kapsayan dönemi baz alındığında Katar’da 128 farklı projenin üretimini yapan Türk firmalar birçok başarıya imza attı. Projelerin toplam tutarıysa 14 milyar dolar olarak ifade edildi. Katar’da Türk firmalar tarafından inşa edilen projelerde Doha metrosu en dikkat çekenlerden oldu. Bu projenin dev bütçesinden pay alan Türk üretici firmaları altyapı, ulaşım ve otel projelerine de imza atmayı başardı.

Bilindiği üzere Katar 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda yapılacak yatırımların en az 170 milyar dolar olacağını açıklayan ülke, projelerde Türkiye’ye öncelik vereceğini duyurdu. Bugüne kadar Türkiye’nin bu yatırımlardan aldığı paysa, 7 milyar 500 milyon dolar oldu.