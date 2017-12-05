Merkez Bankası Yeni Yıl Enflasyon Tahminlerini Yayınladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın hazırlamış olduğu 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda, 2018-2020 sezonunda geçerli enflasyon hedeflerinin hükümetin aldığı kararlarla uyumlu bir şekilde yüzde 5 seviyesinde gerçekleşeceği düşünülmekte. TCMB'nin, 2018 senesi için uygulayacağı para ve kur politikalarının genel kapsamda seyreden 3 seneye dair enflasyon hedeflerini bildirdiği 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu, bankanın internet sitesinde ilan edildi.

TCMB'nin fiyat istikrarına karşın para politikası rejimini sürdürdüğü bir çerçeveyi temel aldığı belirtilen raporda, enflasyon hedeflerinin temel para politikası rejimi olmayı sürdüreceği bildirildi. Para politikası kararlarının, enflasyon hedefleri, fiyatlama hareketleri ve enflasyona etki eden diğer unsurlar incelenerek oluşturulacağına yer verilen raporda, para politikası kararlarının enflasyon hedeflerine uygun seviyelerde olmasının gerekliliği ve finansal istikrarın da takip edileceği ifade edildi.

Enflasyon Belirsizlik Aralığından Farklı Seviyede Gerçekleşirse

TCMB'nin, enflasyonu azaltmayı zorlaştıran etkenleri yok etmek için diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüteceğinin belirtildiği raporda, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve devamlılığını sağlamak olduğu anımsatıldı. Bu amaç doğrultusunda, 2018-2020 sezonu için öngörülen enflasyon hedefi hükümet ile alınan ortak kararlarda yüzde 5 seviyesinde tahmin edildi. 2018-2020 sezonuna dair Orta Vadeli Program çerçevesinde enflasyonun yüzde 5 hedefine aşama aşama yaklaşacağı belirtildi. Raporda, TCMB'nin hesap verme yükümlülüğünün bir alt maddesi olan belirsizlik aralığının, geçen senelerde olduğu üzere her iki yönde yüzde 2 puan olarak korunduğuna dikkat çekildi. Gerçekleşen enflasyon oranının sene sonunda belirsizlik aralığından daha farklı olması sonucunda hükümete "Açık Mektup" yazılacağı ifadelerine yer verildi.

Dalgalı döviz kur sisteminin devam ettiğinin belirtildiği raporda, şuan geçerli olan rejimde döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmıyor. Döviz arz ve talebine etki eden unsurların, iktisadi temellerin, uygulanan para ve maliye politikalarının, uluslararası gelişmeler takip edilmekte.