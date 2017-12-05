Borsa Yeni Haftaya Güçlü Bir Giriş Yaptı
Advert Advert Advert


Borsa Yeni Haftaya Güçlü Bir Giriş Yaptı


Borsa Yeni Haftaya Güçlü Bir Giriş Yaptı
Borsa Yeni Haftaya Güçlü Bir Giriş Yaptı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-05 Saat: 13:45:11
Anasayfa Borsa&Finans Borsa Yeni Haftaya Güçlü Bir Giriş Yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Salı gününe yüzde 0.64 değer artışı yaşayarak 105.889.01 puanla başladı.

Açılış saatlerinde BIST 100 endeksi 674.14 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0.94 oranında, holding endeksi yüzde 0.47 oranında arttı. Sektör endekslerinin geneli güne artışla başlarken, en çok artış gözlemlenen sektör yüzde 1.03 ile ticaret olarak belirlendi. Hafta başında Avrupa borsalarındaki olumlu gidişat ve döviz kurlarındaki düşüşün etkisi altında kalarak çoğunlukla alış seyrinde olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, pazartesi gün ki kapanışına kıyasla yüzde 1.60 değer artışıyla 105.214,87 seviyesinde güne başladı.

MB Raporu Ve Satınalma Yöneticileri Endeksi Takip Edilecek

Ekonomistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nun, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik yönden BIST 100 endeksinde 105.500 ve 106.400 seviyesi direnç, 103.500 seviyesi ise destek konumunda.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kasım ayını yüzde 5.6 değer kaybıyla kapatmasına rağmen senenin son ayına güzel giriş yaptı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kasım ayında 115.093 puanla tüm zamanlardaki en yüksek seviyesine ulaştı fakat ülkede yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisi altında kalarak tekrar düşüşe geçti. BIST 100 endeksi kasım ayını yüzde 5.6 değer kaybı yaşayarak 103.984 puanla sonlandırdı.

Kasım ayındaki değer kaybına rağmen senenin son ayına olumlu bir giriş yapan BIST 100 endeksi pazartesi gününü düşen döviz kurlarından aldığı destek sayesinde ekonomistlerin direnç seviyesi olarak belirlediği 105.000 puanın üstünde sonlandırdı. Ekonomistler, piyasada yaşanan gelişmelerden sonra dolar baz alınan endeksin gelişmekte olan ülke borsalarına göre düşük kaldığını ifade etti. Herhangi bir olumlu gelişmenin veya döviz kurlarındaki düşüşlerin etkisi altında kalacak BIST 100 endeksinde yeni rekorların kırılabileceği belirtiliyor.

Borsa İtanbul BIST 100 Endeksi Satınalma Yöneticileri Endeksi 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu Bankacılık Endeksi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek