Borsa Yeni Haftaya Güçlü Bir Giriş Yaptı

Açılış saatlerinde BIST 100 endeksi 674.14 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0.94 oranında, holding endeksi yüzde 0.47 oranında arttı. Sektör endekslerinin geneli güne artışla başlarken, en çok artış gözlemlenen sektör yüzde 1.03 ile ticaret olarak belirlendi. Hafta başında Avrupa borsalarındaki olumlu gidişat ve döviz kurlarındaki düşüşün etkisi altında kalarak çoğunlukla alış seyrinde olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, pazartesi gün ki kapanışına kıyasla yüzde 1.60 değer artışıyla 105.214,87 seviyesinde güne başladı.

MB Raporu Ve Satınalma Yöneticileri Endeksi Takip Edilecek

Ekonomistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nun, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik yönden BIST 100 endeksinde 105.500 ve 106.400 seviyesi direnç, 103.500 seviyesi ise destek konumunda.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kasım ayını yüzde 5.6 değer kaybıyla kapatmasına rağmen senenin son ayına güzel giriş yaptı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kasım ayında 115.093 puanla tüm zamanlardaki en yüksek seviyesine ulaştı fakat ülkede yaşanan siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisi altında kalarak tekrar düşüşe geçti. BIST 100 endeksi kasım ayını yüzde 5.6 değer kaybı yaşayarak 103.984 puanla sonlandırdı.

Kasım ayındaki değer kaybına rağmen senenin son ayına olumlu bir giriş yapan BIST 100 endeksi pazartesi gününü düşen döviz kurlarından aldığı destek sayesinde ekonomistlerin direnç seviyesi olarak belirlediği 105.000 puanın üstünde sonlandırdı. Ekonomistler, piyasada yaşanan gelişmelerden sonra dolar baz alınan endeksin gelişmekte olan ülke borsalarına göre düşük kaldığını ifade etti. Herhangi bir olumlu gelişmenin veya döviz kurlarındaki düşüşlerin etkisi altında kalacak BIST 100 endeksinde yeni rekorların kırılabileceği belirtiliyor.