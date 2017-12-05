TÜİK Yenilik Faaliyetlerine Dair Araştırmalarını Bildirdi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK)’in "Yenilik Araştırması" raporuna göre, Türkiye'de 2014-2016 sezonunu belirten 3 senelik dönemde, 10 ve üzeri personel çalıştıran girişimcilerin yüzde 61.5'i yenilik faaliyetinde bulundu. Bu yenilik faaliyeti oranları 10-49 personel çalıştıran girişimciler için yüzde 60.4, 50-249 personel çalıştıran girişimciler için yüzde 65, 250 ve üzeri personel çalıştıran girişimciler için ise yüzde 70.4 seviyesinde olduğu belirtildi. Sanayi sektöründe yenilikçi girişim oranı yüzde 64.5 seviyesindeyken, hizmet sektöründe yenilikçi girişimler yüzde 57.7 seviyesinde kaldı.

Bahsedilen seneler arasında girişimlerin yüzde 47.3'lük bölümü devam eden ve sonuç alınamayan faaliyetler de dahil olmak üzre, ürün ya da süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştirdi. Bu doğrultuda girişimlerin yüzde 31.8'i ürün yeniliği, yüzde 34'ü ise süreç yeniliği yaptı. Organizasyon ya da pazarlama yeniliği gerçekleştiren girişimlerin oranı bu senelerde yüzde 50.8 seviyesinde olduğu belirlendi. Girişimlerin yüzde 34'ü organizasyon, yüzde 42'si ise pazarlama yeniliği gerçekleştirdi.

Ortaklıkların Yüzde 35’i Avrupa Ülkelerinden

Devam eden ve sonuç alınamayan yenilik faaliyetlerini de kapsayan, ürün ya da süreç yeniliği faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 23'lük bölümü, bahsedilen süreçte diğer girişim ya da kuruluşlarla ortaklık yaptı. Ortaklık yapılan girişimler en çok yüzde 88.2 oranla bulundukları sektördeki diğer girişimlerle ortaklık kurdu. Ortaklık yapılan bireylerin ve kuruluşların ülkeleri incelendiği zaman, yüzde 97'lik bölümünün yurt içinden, yüzde 35'lik bölümünün Avrupa ülkelerinden, yüzde 28.4’lük bölümünün ise diğer ülkelerden gerçekleştirildiği belirlendi.

Bahsedilen girişimlerin yüzde 27.6'lık kısmı bu süreçte finansal destek sağladı. Bu girişimlerden yüzde 94.3'lük kısmı merkezi kamu kurum ve kuruluşlarından finansal destek sağlarken, yüzde 12.6'lık kısmına yerel ya da bölgesel kamu kuruluşları, yüzde 2.8'lik kısmına ise AB kurumları destek verdi.