Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Beklentileri Artıyor!
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Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Beklentileri Artıyor!


Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Beklentileri Artıyor!
Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Beklentileri Artıyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-05 Saat: 14:37:00
Anasayfa Eko Gündem Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Beklentileri Artıyor!

Ekonomistler, 6 senesinden sonra Türkiye ekonomisinde bu senenin üçüncü çeyrek döneminde çift haneli büyüme öngörüyor.

İlk çeyrek dönemde yüzde 5.2, ikinci çeyrek dönemde yüzde 5.1 seviyelerindeki büyümeden sonra dikkatler 11 Aralık Pazartesi günü ilan edilecek üçüncü çeyrek dönem büyüme verilerine odaklandı. Belirli unsurların, GSYH büyüme hızının üçüncü çeyrek dönemde çift haneye ulaşabileceğine işaret eden ekonomistler, büyümede en önemli unsurların tüketim ve ihracat olduğunu anımsattı.

Ekonomik Büyüme Artan Eğilimli Olarak Revize Edildi

Türkiye ekonomik büyümesini ulusal ve uluslararası kurumların yukarı yönde revize ettiğine dikkat çeken ekonomistler, büyümenin bu sene yüzde 6 üzerinde beklendiğini bildirdi. Muhabirlere konuya ilişkin değerlendirme yapan Türk Ekonomi Bankası (TEB) Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık, bu senenin üçüncü çeyrek döneminde GSYH büyümesini yüzde 11 oranında beklediklerini dile getirdi.

Büyümenin bu kadar fazla olmasını, baz etkisi ve iş günü sayısının bir önceki seneye kıyasla yüksek olması gibi teknik unsurlara bağlayan Işık, önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 2 oranında ciddi bir büyüme öngördüklerini ifade etti. Işık, son çeyrek dönemde büyümenin duraksaması halinde 2017 senesinde büyümenin yüzde 6.5 civarında gerçekleşeceğini dile getirdi. 

Türkiye ekonomisinin, 2017 senesini yüzde 6.5 civarlarında bir büyüme ile sonlandıracağını öngören Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, bu senenin üçüncü çeyrek döneminde büyüme hızının çift haneye ulaşma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret etti. İlerleyen 6 aylık süreçte küresel ticarete dair olumsuz beklentilerin olmadığını, ticaret hacmindeki yükselme eğiliminin süreceğini ifade eden Yılmaz, dış ticaretin ülke ekonomisine destek veren en belirleyici unsur olduğunu anımsattı.

Mevsimler değerlendirildiğinde sonbahar-kış aylarının iktisadi faaliyetleri yavaşlatmasının normal olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu süreçte kamu maliyesinin bütçe disiplini ve bankaların elde edeceği mevduatların hem bütçe açığına fayda sağlayacağını hem de kredi-mevduat rasyolarının güçleneceğini düşünüyor.

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