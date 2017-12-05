Tesla Türkiye’yle Elektrikli Şarj İstasyonu İçin Anlaşma İmzaladı!
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Tesla Türkiye’yle Elektrikli Şarj İstasyonu İçin Anlaşma İmzaladı!


Tesla Türkiye’yle Elektrikli Şarj İstasyonu İçin Anlaşma İmzaladı!
Tesla Türkiye’yle Elektrikli Şarj İstasyonu İçin Anlaşma İmzaladı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-05 Saat: 15:03:28
Anasayfa Otomotiv Tesla Türkiye’yle Elektrikli Şarj İstasyonu İçin Anlaşma İmzaladı!

Elektrikli otomobil üretimi gerçekleştiren Tesla, Türkiye’ye dair ciddi bir anlaşma imzaladı.

Gersa Elektirik ile gizlilik anlaşması yapan Tesla, çalışmalarına hız kazandırdı. Elektrikli otomobil projeleriyle son senelerde adından sıkça söz ettiren Tesla, Türkiye ile ticari ilişkilerini daha da güçlendirmeye fayda sağlayacak yeni anlaşmalar imzalamayı sürdürüyor. Ülkemizde Gersa Elektrik ile anlaşma yapan Tesla gündem konusu haline geldi.

Gersan Elektrik’in Tesla Motors ile imzaladığı anlaşmaya dair KAP’a değerlendirmede bulunan firma, imzalanan sözleşme ile, Tesla ve Gersan Elektrik arasında AC/DC elektrikli araç şarj istasyonu üretilmesi ve montaj işlemlerine dair ticari anlaşma imzalandığını bildirdi. İmzalanan bu gizlilik anlaşması sonrasında elektrikli otomobil tutkunları ve en çokta Tesla araç severler için önemli bir haber oldu.

Tesla üretimini gerçekleştiren firmanın CEO’su Elon Musk, geçen ay Türkiye’ye seyahat gerçekleştirerek sosyal medya hesabından Anıtkabir ve Atatürk ile alakalı paylaşımlar yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme sağlayan Elon Musk, Türkiye’deki şirketini geçen senenin ilk aylarında açmıştı. 2018’den sonra Tesla’nın İstanbul’a bir mağaza açarak otomobillerinin tanıtımını yapması ve alıcılara sunması bekleniyor.

Lityum İyon Bataryası Da 60 Günde Hazır

Tesla tarafından çalışmaları süren lityum iyon bataryası geçen gün etkin hale getirildi. 100 megavatlık batarya, dünya üzerindeki en büyük batarya olma özelliğine sahip. Elektrikle ilgili çok sorunlar yaşayan Güney Avustralya ve o bölgede yaşayan insanların sosyal medyadan temas kurup Tesla CEO’su Elon Musk’a durumu bildirerek yardımcı olmasını istemişlerdi. Musk bu talepler sonucunda 100 gün içinde elektrik sorununu çözeceğini belirtti ve gereken çalışmalara başladı. Çalışmalara başlandıktan 60 gün sonra hazır olan pil tamamen şarj olduğunda bir saatte 30.000 eve elektrik veriyor.

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