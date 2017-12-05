Altın Fiyatlarında Düşüş!
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Altın Fiyatlarında Düşüş!


Altın Fiyatlarında Düşüş!
Altın Fiyatlarında Düşüş! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-05 Saat: 15:27:01
Anasayfa Altın&Döviz Altın Fiyatlarında Düşüş!

Gram altın fiyatları, Salı gününe değer kaybına uğrayarak başlamasından sonra 158.5 lira seviyesinde sabitlendi.

Yeni haftaya, döviz kuru ve ons altın fiyatlarındaki düşüşlerden olumsuz etkilenen ve satış yoğunluğunda seyreden altının gramaj fiyatı, Salı gününü önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 1.3 düşerek 159 liradan sonlandırdı. Gram altındaki düşüş eğilimi bugün de devam etti ve 5 aralık Salı günü saat 09.30 itibarıyla yüzde 0.2 değer kaybı yaşayarak 158.5 lira seviyesinde sabitlendi. Aynı saatlerde İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altının fiyatı 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan alıcılara sunuluyor. Asya piyasalarında ise Salı gününe yatay seyir izleyerek başlayan altının ons fiyatı, aynı saatlerde önceki günün kapanışının daha da aşağısında 1.275.2 dolardan işlem görmekte.

Altın Fiyatındaki Düşüşler Devam Edebilir

Döviz kuru ve ons altın fiyatlarında gözlemlenen değer kaybının altının gram fiyatı üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu dile getiren Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatındaki değer kaybının aşama aşama devam etme ihtimalinin olduğunu ifade etti. Meniş, teknik olarak altının gram fiyatında 158.2 liranın destek seviyesinde, 159.2 liranın ise direnç seviyesinde olduğunu belirtti.

Ons altının fiyatındaki değer kaybının tehlikeli olabileceğine işaret eden Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yapacağı konuşmaların ABD tarafından yeniden siyasi risk algısı oluşturma ihtimalinin olduğuna dikkat çekti. Memiş, bugün Avrupa ve ABD'de hizmet sektöründe Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine dikkat edileceğini bildirdi ve teknik olarak altının ons fiyatında 1.270 doların destek seviyesinde, 1.295 doların ise direnç seviyesinde olduğunu dile getirdi.

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