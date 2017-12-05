Apple 15 Milyar Dolar Vergi Ödeyecek

15.4 milyar dolar tutarındaki vergi borcu 2018 senesinde ödenecek. Geçen sene Avrupa Birliği, Apple’ın İrlanda’yla olan vergi anlaşmasının yasaya uygun olmaması ve markanın ülkeye vergi borcunun bulunduğu kararını aldı. 2016 senesinde verilen karara uyum sağlamayan İrlanda, vergi borcunun alınma sürecini yavaşlattı. Bunun sonucunda İrlanda Avrupa Adalet Divanına dava edildi. Wall Street Journal ilerleyen süreçte Apple’ın vergi borcunu ödemeye başlayacağını bildirdi.

Apple ve İrlanda alınan karara uymamak için itiraz etti. İrlanda, Avrupa Birliği’nin otoritesine karşı geldiğini ve ülkenin iç işlerine AB’nin gerekenden fazla karıştığını ifade etti. Apple ise vergi borcunun yanlış hesaplandığını öne sürdü. İrlanda, bahsedilen fonun koşulları hakkında görüşmek adına para toplama işlemine devam ettiğini belirtti fakat Avrupa Komisyonu, 2016 kararına uymadığı için İrlanda'ya karşı olan tutumunu, vergi borcu alınıncaya kadar sürdüreceğini bildirdi.

Kesin Sonuç Alınana Kadar Para Fonda Tutulacak

Apple'ın İrlanda'da olduğu süreç boyunca ülkenin vergi yasalarından faydalanarak 2003 ve 2014 seneleri arasında Avrupa'daki karları üzerinden yüzde 0.005 oranında vergi ödediği öğrenildi. Apple CEO'su Tim Cook ödenmesi mecburi olan vergiler için “Siyasi Saçmalık” yorumunu yaptı.

İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe yapmış olduğu açıklamalarda, Apple'dan alınacak vergi borcunun 2018 senesinin ilk çeyrek döneminde alınacağını düşündüğünü belirtti.

Vergi borcunun doğru hesaplanmadığını iddia eden Apple ve AB, verilen kararlara farklı sebeplerden kaynaklı olarak itiraz etmeyi sürdürüyor. Bu itirazlar devam ederken vergi borcu için toplanan para bir emanet fonu içerisinde bekleyecek. Kesin bir sonuç alındıktan sonra para haklı olan tarafa verilecek.