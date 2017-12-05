TOGED En İyi Oyunları Belirleyecek
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TOGED En İyi Oyunları Belirleyecek


TOGED En İyi Oyunları Belirleyecek
TOGED En İyi Oyunları Belirleyecek Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 15:46:02
Anasayfa Eko Gündem TOGED En İyi Oyunları Belirleyecek

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği tarafından yapılacak yeni bir etkinlik sonrasında Türkiye'de oyun yazılımını geliştirmek ve sektörü hareketlendirmek için çalışmalar yapılacak.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT ATOM işbirliğiyle, Türkiye’deki oyun geliştiricilerinin çalışmalarını takdir etmek ve ülkemizde daha fazla oyun geliştirilmesini teşvik etmek için düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri töreni, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında 8 Aralık Cuma günü İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak.

2012 yılından beri düzenlenen Kristal Piksel, her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı oyun geliştiricilerini, oyun sektörüyle ilgili kişileri ve basından temsilcileri bir araya getiriyor.

TOGED, oyun geliştiricilerini, sektör temsilcilerini ve siz değerli basın mensuplarını, git gide artan bir ivmeyle büyüyen Türk oyun sektörünün kalbinin attığı bu önemli etkinliğin bir parçası olmaya davet ediyor.

TOGED ekonomi haber basın bülteni
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