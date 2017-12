COSMED 6 Yeni Ürünüyle Beğeni Topluyor

Yıllar yerinde saymak yerine elbette ki ilerleyip gidiyor. Biz kadınlar ise her yaşın ayrı bir güzelliği olduğuna yürekten inanıyoruz ancak bir yandan da geçip giden zamana ayak uydururken genç görünebilmeyi de içten içe istiyoruz. Oysaki yaşlanma faktörü her ne kadar genetik ve çevresel etmenlere bağlı olsa da, yıllara meydan okuyabilmenin formülü COSMED ile tamamen ellerimizin altında! Her yaşa ve cilt tipine uygun geliştirdiği ürünleriyle tüm ihtiyaçlara yanıt veren COSMED, altı muhteşem ürünüyle genç ve sağlıklı bir cildin yanı sıra göz alıcı saçlara sahip olmanın sırlarını da veriyor.

Genç Görünüm Yolunda İlk Adım: Cilt Temizliği

Sağlıklı, taze ve genç bir cilde sahip olmanın yolu cildi temizlemekten geçiyor. Cildin ölü hücrelerden, makyaj, çevre kirliliği gibi etmenlerden ve siyah noktalardan arındırılması büyük önem taşırken, cilt tipine uygun ürünler kullanmak da ışıldayan bir görünümün anahtarlarından. COSMED ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici’nin enzim peeling etkisiyle cildi arındırırken, su ile aktif hale gelen bitkisel enzim yapısı sayesinde cildin daha pürüzsüz ve aydınlık olmasını destekliyor. Lekeli ciltlerin sonuç almasında oldukça etkili olan ALIGHT Arındırıcı Toz Temizleyici, hassas ciltler dışında tüm cilt tiplerinde kullanılabiliyor.

Cildiniz de Vitamine İhtiyacı Var

COSMED, ilerleyen yaş ile birlikte görünür olan, dış etkenler ile ortaya çıkan, akne sonrası oluşan ya da doğumun ardından rastlanan cilt lekelerini ALIGHT Yoğun Aydınlatıcı Serum +Vit C ile çözüme ulaştırıyor. Leke karşıtı aydınlatıcı aktifler ve C vitaminiyle formüle edilmiş olan Yoğun Aydınlatıcı Serum, inatçı ve uzun süreli lekelerin giderilmesine, cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı oluyor. Yatıştırıcı ve yenileyici özelliği sayesinde lekelerinin yeniden oluşumunun engellenmesini destekleyen serum, pürüzsüz ve canlı bir cilt tonu sağlıyor.

Kırışıklıklara Veda Edin

COSMED, REVOLUTION Kırışıklık Onarıcı Gece Kremi ile ince ve derin çizgilerin giderilmesine yardımcı oluyor. İçerdiği peptitler sayesinde cildin genç, diri görünümünün geri kazanılmasına ve yeni çizgi oluşumunun önlenmesine de destek oluyor. Krem, cilt dokusunun yenilenmesi için gerekli vitamin ve mineral desteğini sağlarken en hassas ciltlere bile gereken nem desteğini veriyor ve cilt dokusunun yenilenmesine katkı sağlıyor.

Cilt Detoksunu Atlamayın

COSMED COMPLETE BENEFIT Matlaştırıcı Soyulabilen Maske cildin yağ, ölü hücreler ve kirden arındırılmasını sağlarken gözenek görünümünün azaltılmasına, yağlanmanın dengelenmesine ve cildin mat bir görünüm kazanmasına da yardımcı oluyor. Maskenin içeriğindeki deniz algleri, cildin yenilenme sürecinde nem ve mineral kaynağı görevini üstlenirken, cildin detoks yapmasına ve yatışmasına da destek oluyor ve cildi mükemmel bir görüntüye bir adım daha yaklaştırıyor

Son Dakika Sivilceleri Kabusunuz Olmasın

Her yaştaki kadının dertlerinden biri olan sivilcelere artık veda etme zamanı. COSMED, COMPLETE BENEFIT Kontrol Jeli ile son dakika sivilcelerine hızla etki ederek oluşumun önüne geçmeyi hedefliyor ve güzelliğe gölge düşmemesine yardımcı oluyor. Kurutucu özelliğe sahip, yağlı ve akneli ciltler için özel olarak geliştirilen jel, içeriğinde bulunan özel formüllü aktif bileşenler ile sebum salgısını düzenlenmesini ve sivilcelerin kontrol altına alınmasını destekliyor.

Genç Bir Cildin Tamamlayıcısı: Sağlıklı Saçlar

Çevresel etmenlerin yanı sıra ilerleyen yaş ile birlikte zarar gören saçlara COSMED, HAIR GUARD Keratin Sprey ile müdahale ediyor. İçerdiği keratin ve bitkisel proteinler yıpranmış ve işlem görmüş saçların yeniden yapılanmasına yardımcı oluyor. Nemlendirici özelliği sayesinde saçların kolay taranmasına ve şekil almasına yardımcı olurken, saçların güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmasını da destekliyor.