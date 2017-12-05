Kombide Elektrik ve Doğalgaz Ayrımı
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Kombide Elektrik ve Doğalgaz Ayrımı


Kombide Elektrik ve Doğalgaz Ayrımı
Kombide Elektrik ve Doğalgaz Ayrımı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 15:51:37
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Son dönemlerde kombi üretiminde iki farklı seçenek sunuluyor. Bununla birlikte elektrikli ve doğalgazlı kombi seçenekleri vatandaşların tercihine sunuluyor.

Elektrikli kombi adını her geçen gün daha fazla duymaya başladık. Peki nedir bu elektrikli kombi? Doğalgaz kombilerinden ne farkı vardır, avantajları nelerdir ve oda termostatları ile kullanımı mümkün müdür? Tüm bu soruların cevabını Türkiye'nin ilk ve tek yerli akıllı oda termostatı Cosa'nın Kurucu Ortağı Dr. Emre Erkin anlatıyor.

"Ülkemiz, birçok alanda doğalgaza geçtiği için evlerimizdeki kombilerin büyük bir çoğunluğu doğalgaz ile çalışıyor. Dolayısıyla kombi denildiği zaman ilk akla doğalgaz kombisi geliyor. Aslında, doğalgaz dışında yakıt gerektirmeden elektrik ile çalışan, sağladığı bazı avantajlar nedeniyle de son dönemlerde tercih edilen elektrikli kombiler de var. Temelde kombinin görevi, suyu ısıtıp bir pompa vasıtasıyla peteklere iletmektir. Elektrikli kombilerde su, elektrik enerjisi ile ısıtılıp aynı doğalgaz kombisindeki gibi peteklere pompalanıyor. Yine aynı şekilde geri dönen ılınmış su kombide tekrar ısıtılarak peteklere tekrar pompalanıyor. Böylelikle evlerimizi elektrik ile ısıtmış oluyoruz.

Her sistemde olduğu gibi elektrikli kombinin de doğalgazlı kombiye göre bazı avantajları ve dezavantajları var. En önemli avantajlarından biri, doğalgazın olmadığı yerlerde ya da doğalgaz tesisatı çekme maliyetinin altına girilmek istenmediğinde, elektrikli kombinin oldukça pratik bir çözüm sunuyor olması. Elektrikli kombiler, doğalgaz ile çalışmadığından ayrıca baca gazı üretmediği için baca bağlantısı gerektirmiyor. Bu özellik, gazdan zehirlenme riskini de ortadan kaldırıyor. Bir diğer avantajları ise, doğalgazlı kombilere göre daha az yer kaplaması, evlerde istenilen yere monte edilebilmesi ve daha sessiz çalışması diyebiliriz.

Elektrikli kombinin doğalgazlı kombiden daha tasarruflu olduğu konusu ise evin metrekaresine, yalıtım durumuna ve tesisatın durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Tasarruf noktasında en önemli faktörlerden biri ise, evlerde oda termostatı kullanılıp kullanılmadığıdır. Cosa gibi bir oda termostatı, doğalgaz kombilerinde kullanılabildiği gibi, elektrikli kombilerle de uyumlu olarak kullanılabiliyor. Eğer oda termostatı kullanmıyorsak, gereğinden fazla doğalgaz ya da elektrik tüketmiş oluyoruz. Çünkü oda termostatı ile çalışmayan ısıtıcılar peteklerden dönen suyun sıcaklığına göre çalışıp çalışmama kararı veriyor. Yani kombiler evimizin sıcaklığı kaç derece bilmiyor. Bundan dolayı, evlerimiz konfor sıcaklığı olan 21–22 derecelerden ya da konforlu hissettiğiniz sıcaklıktan daha fazla ısınıyor olabilir ve ısıtma sisteminin bundan haberi olmayabilir. Dolayısıyla evdeyken evlerimizi gereğinden fazla ısıtmamak, evde yokken de kombilerin gereksiz yere çalışmasını engelleyebilmek için oda termostatı kullanmak önemli. Akıllı oda termostatları ise, cep telefonuyla yönetilebilir olması sebebiyle bizler evdeyken evlerimizin ayarladığımız sıcaklığın üzerine çıkmasını engelliyor. Dolayısıyla gereksiz enerji tüketimini ortadan kaldırıyor ve gün içinde bizler evde yokken de evlerimizin gereksiz yere ısıtılmasını önleyerek daha da fazla tasarruf etmemizi sağlıyor. Isıtma sisteminiz ne olursa olsun, akıllı oda termostatı kullanmak hem konfor hem tasarruf açısından fayda sağlayacaktır."

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