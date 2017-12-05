Sigorta Cini Yeni İş Birliklerine İmza Atıyor
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Sigorta Cini Yeni İş Birliklerine İmza Atıyor


Sigorta Cini Yeni İş Birliklerine İmza Atıyor
Sigorta Cini Yeni İş Birliklerine İmza Atıyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 15:56:10
Anasayfa Şirketler Sigorta Cini Yeni İş Birliklerine İmza Atıyor

Köklü bir sigorta şirketi olan sigorta cini yeni yaptığı anlaşmalar ve iş birlikleri sonrasında büyüme kaydettiğini gösterdi.

Türkiye'nin ilk perakende sigorta mağaza zinciri Sigorta Cini, 1988 yılından beri Türk sigorta sektörünün oyuncularından biri olan Unico Sigorta ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Yapılan iş birliği sayesinde gücüne güç katan Sigorta Cini, Unico Sigorta’nın da aralarında olduğu Türkiye’nin en seçkin ve güvenilir sigorta firmalarından en uygun teklifi size sunabilmek için alt yapısına ve portföyüne yatırım yapmaya devam ediyor.

1988 yılından günümüze dek Türk sigorta sektörünün köklü oyuncularından biri olan Aviva Sigorta, 2015 yılı itibariyle yoluna Unico Sigorta olarak devam ediyor.

Unico Sigorta’nın tüm ürün ve hizmetlerini sunacak olan Sigorta Cini, kendi büyümesinin yanı sıra Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyor.

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