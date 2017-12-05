Çikolata Dehası Mabel'den Ödüllü Yarışma
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Çikolata Dehası Mabel'den Ödüllü Yarışma


Çikolata Dehası Mabel'den Ödüllü Yarışma
Çikolata Dehası Mabel'den Ödüllü Yarışma Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 15:57:49
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Türkiye'nin en büyük çikolata firmalarından birisi olan Mabel 70. yılına özel yarışma haberi ile vatandaşlara ödüller dağıtıyor.

1947 yılında başlayan lezzet yolculuğunda 70 yılı geride bırakan Mabel, sosyal medyada düzenlediği “Çikolata Aşkım” yarışmasıyla çikolata tutkunlarını bir araya getiriyor. Türkiye’nin en köklü çikolata markalarından Mabel tarafından organize edilen yarışmada çikolata aşkını 70 saniyeye kadar çektiği Facebook videolarıyla aktaran herkes yarışmaya katılabiliyor.

Yarışmaya katılmak için, 5 Aralık 2017 - 5 Ocak 2018 tarihleri arasında Mabel Çikolata kurumsal bloğundayer alan formu doldurarak, çikolata aşkınızı aktardığınız Facebook videolarınızı Mabel ile paylaşmanız yeterli. Bilgilerini eksiksiz olarak dolduran ve Facebook’da paylaştıkları videoların linkini formda paylaşarak yarışmaya dahil olan çikolata severler, özel jürinin değerlendirmeleri sonrası birbirinden değerli hediyelere sahip olma fırsatı yakalayacak. Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve duyurular ise Mabel Çikolata’nın resmi Facebook adresinden yapılacak. 

Kazananları Güçlü Bir Jüri Belirleyecek

Yarışmanın kazananlarını ünlü yapımcı ve yönetmen Eytan İpeker, Bahçeşehir Üniversitesi’nde akademisyen olan ve Türkiye’nin tanınmış yemek ve seyahat bloggerlarından Gürkan Kara, Mabel Çikolata Genel Müdürü Selim Eteş, Kurumsal İletişim Yöneticisi Tuba Tatlıcı ve Build Up İletişim Kurucusu Bahar Yapıcılar gibi değerli isimler belirleyecek.

15 Ocak Pazartesi günü sonuçları açıklanacak olan Çikolata Aşkım yarışmasının birincisi PS4, ikincisi iPad Air 32 GB, üçüncüsü ise Go pro 5 Hero session ödüllerinin sahibi olacak. 

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