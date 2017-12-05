28 Milyar Lira Değerinde 30 Proje Satışa Sunuldu
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28 Milyar Lira Değerinde 30 Proje Satışa Sunuldu


28 Milyar Lira Değerinde 30 Proje Satışa Sunuldu
28 Milyar Lira Değerinde 30 Proje Satışa Sunuldu Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-05 Saat: 16:01:46
Anasayfa Emlak 28 Milyar Lira Değerinde 30 Proje Satışa Sunuldu

Türkiye’nin geleceği hakkında güven duyan gayrimenkul geliştirici şirketler, yaz sezonundan sonra son 100 gün içinde toplamda 28 milyar lira tutarında 30’a yakın projeyi satışa çıkardı.

Kurban Bayramı’nın ardından işe başlayan inşaat şirketleri bir yandan piyasa stoklarını bitirmek için kampanya üstüne kampanya yaparken, diğer yandan farklı şehir ve beldelerdeki projeleri lansmanlar düzenleyerek satışa sundu. Geneli İstanbul’da olacak şekilde Ankara, İzmir ve Antalya’da ağırlık kazanan projeler içinde en devasa bütçeye sahip olan proje 8 milyar lira değerindeki Sur Yapı’nın Antalya Kepez’de bulunan kentsel dönüşüm projesi oldu. Butik proje üreticilerinden biri olan Yapıen İnşaat, 20 milyon lira tutarında yatırım değeri olan Bostancı Deluxe projesinin lansmanını düzenledi.

Kampanyalar Devam Ediyor

Eylül, ekim aylarında 20’den fazla markalı konut projesi satışa çıkarken, kasım ayında bu sayı 10 ile sınırlı kaldı. 30 proje içinde en seri satış süreci 497 konut ile NEF’in Sancaktepe projesinde gerçekleşti. Master tasarısıyla Türkiye’nin en geniş ölçekli konut projelerinden biri olan Tema İstanbul’un ikinci etabında Bahçe’deki beğeni odaklı satış performansı gözlemlendi. Önceden alınan taleplerde rekor kıran Sur Yapı projelerinde ise Altan Elmas’ın yürüttüğü ekip, İstanbul’da bulunan projelerdeki başarısını 30 bin talep aldığı Antalya projesi için de uygulamaya çalışıyor.

Birleşme kararı veren Sinpaş Holding himayesindeki Sinpaş Yapı ile Sinpaş GYO’nun imzalarının bulunduğu toplam üç projenin de inşaat ve satış tarihleri Çelik ailesini mutlu edecek bir süreçte gerçekleşti. Konut satış grafiğinde geçtiğimiz sene kırılan rekorun üstünde bir satış performansı için çalışan şirketler, yükselen demir, döviz kuru ve diğer maliyet kalemlerine rağmen fedakârlık yaparak sene sonu hedeflerini tutturmayı diliyor.

Sinpaş GYO Sur Yapı Gayrimenkul Sektörü Lansman Markalı Konut
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