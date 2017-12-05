Atlasglobal Başarısını Ödülle Taçlandırdı
Advert Advert Advert


Atlasglobal Başarısını Ödülle Taçlandırdı


Atlasglobal Başarısını Ödülle Taçlandırdı
Atlasglobal Başarısını Ödülle Taçlandırdı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-05 Saat: 16:02:38
Anasayfa Şirketler Atlasglobal Başarısını Ödülle Taçlandırdı

Atladglobal verdiği havayolu ulaşım hizmetleri ile dünya üzerinde yürütülen araştırmalarda 4 yıldızlı şirket ödülünü almaya hak kazandı.

Atlasglobal’in küresel prestijli havayolu şirketlerinden biri oldugu, kısa-orta menzil Business/Ekonomi Sınıf kategorilerinde Atlasglobal’in çok kuvvetli bir ürün/hizmet performansı gösterdiği Skytrax tarafından yapılan denetlemelerle tescillenmiş oldu. Havacılık sektörünün en saygın havacılık derecelendirme şirketi Skytrax’ten pek çok alanda tam not alan Atlaslobal, ‘4 Yıldızlı Havayolu Şirketi Sertifikası’na layık görüldü.

2004’te ilk iç hat tarifeli uçuşunu yapan ve 2015 yılında küresel havayolu olma hedefiyle dalga tarife uygulamaya ve İstanbul merkezli olarak topla&dağıt sistemini kurarak bağlantılı tarifeli taşımacılığa başlayan Atlasglobal, büyümesini hız kesmeden sürdürürken yolcularına sunduğu kaliteli ürün ve hizmetleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

İstanbul’da Raffles Otel’de düzenlenen ödül töreninde Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, Skytrax CEO’su Edward Plaisted’ten sertifikasını aldı. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda basın mensubunun katıldığı ödül töreninde katılımcılar Atlasglobal’in uçak içinde sunulan menülerini de tatma fırsatı buldu.

Murat Ersoy, “Bugün Atlasglobal olarak, yaptığı araştırmalarla sektöründe eşsiz bir konumda bulunan Skytrax tarafından “4 Yıldızlı Havayolu şirketi sertifikası ile ödüllendirilmekten onur duyduk. Yer hizmetlerimizden kabin ekiplerimize kadar hepimiz Atlasglobal markasını en üst seviyelere taşımak için çalışıyoruz. Biz “yolcusunu en çok seven” ve “yolcularımızın da en çok sevdiği” havayoluyuz. Bu özelliğimizi sürdürmek için yolcularımıza sunduğumuz ürün ve hizmetleri her zaman bir üst seviyeye çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Küresel tarifeli pazarlara açıldığımız 3 yıl içinde ve ilk denetimimizde bu kadar önemli bir ödüle layık görülmek, uluslararası hava sahalarında ülkemizin konukseverliğini temsil etmek, bunun devamlılığını sağlamak aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Mükemmelliğe giden yolda birlikte ilerlediğimiz başta Sancak İkram Firması ve Çelebi Yer Hizmetleri firması olmak üzere tüm paydaşlarımızın bu başarıda katkısı büyüktür, kendilerine işbirlikleri ve çabalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

“En İyisi Olmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız”

Atlasglobal olarak müşteri deneyimi ve beklentileri konusunda sürekli gelişme kaydediyoruz diyen Ersoy, “Bu süreç boyunca Skytrax, iç ve dış uçuşlarımızda ürün ve hizmetlerimizi yakından takip etti. Bizi rakiplerimizden ayıran en temel özelliğimiz, misafirlerimize sunduğumuz ayrıcalıklı hizmet anlayışımızdır. Türkiye’nin 4 yıldızlı havayolu olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alandaki standartlarda en iyisi olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

 

atlasglobal ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek